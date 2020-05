Del “centinela” de la cantinela

Como una simple flor de un día, el método de cálculo llamado por algunos epidemiólogos asociados con el célebre doctor Chunga, “Centinela”, ­desapareció y ha sido sustituido por el sistema “Cantinela”, el cual simplemente traduce en forma de letanía, los movimientos sistólicos; es decir, puras latidas.

Éstos son algunos de sus enunciados, ofrecidos al amable lector con la cita precisa de sus autores:

“…Éste es un plan progresivo para el reinicio de actividades sociales, económicas, escolares, bajo los principios siempre de claridad, seguridad y certidumbre, saben ustedes, lo vamos a mostrar, que se privilegiará siempre la salud y la vida (Jorge Alcocer, secretario de Salud).”

“…Necesitamos que este plan que hoy presentamos tenga claridad, que dé claridad, certidumbre y seguridad a los ciudadanos, a los trabajadores, a las empresas, a los gobiernos estatales, a los gobiernos municipales.

“…Queremos que en todo momento el plan siga un camino gradual, ordenado y cauto, es muy importante que estas tres ideas de la gradualidad, de que sea ordenado y que sea cauto son fundamentales para alcanzar los objetivos… (Graciela Márquez, secretaria de Economía)”.

“…hemos venido elaborando una serie de lineamientos, de guías para todos los centros de trabajo que pretenden ser una serie de medidas que se tendrán que implementar en los diferentes espacios, filtros de entrada, el propio transporte, a los centros de trabajo, las áreas comunes, comedores, estaciones de trabajo, de manera tal que cada una delas unidades económicas, desde la más pequeñita hasta las empresas más grandes, puedan tener sus propios planes de trabajo, elaborar cada uno de sus planes para ir determinando las medidas... (Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo) .

“…no vamos a regresar a clases hasta que sea seguro para nuestras niñas y niños y la comunidad escolar, y esto nos lo indica la autoridad sanitaria, sólo abriremos con semáforo verde (Esteban Moctezuma, secretario de Educación Pública).

“…en esta materia en una pandemia se toman siempre decisiones en un contexto de incertidumbre. Es una enfermedad emergente, es una enfermedad que afectó a todo el mundo, nada está escrito como reglas fijas, en todo momento hay incertidumbre…

“…Que quede muy claro esto. Al levantar las medidas sanitarias nacionales no quiere decir que se quitan las medidas de mitigación de esta epidemia, lo que quiere decir es que quedan debajo (¿?) y estarán dinámicamente adaptándose de acuerdo a la realidad epidemiológica, la vulnerabilidad y la capacidad resolutiva de los estados y de los municipios, obviamente con la tutela, la tutoría, el asesoramiento de la autoridad sanitaria nacional, como corresponde y se establece claramente en las leyes mexicanas…”

Aquí una apostilla: si estamos en un ambiente de incertidumbre, especialmente entre quienes se dedican a administrar las crisis sanitaria, económica y social, y ordenan medidas, ¿cómo se puede entonces ofrecer certeza, claridad, precisión, orden, cautela, legalidad, ciencia y seguridad?

Pues sístole, diástole. Sigamos:

“…hemos logrado controlar que no se nos sobrepase la hospitalización y al mismo tiempo que no haya más número de decesos.

“…Somos parte de una zona metropolitana, 22 millones de habitantes, 16 alcaldías, 57 municipios conurbados, somos en este momento la zona que más contagios tiene y que (dónde) más número de personas están hospitalizadas, para hoy son cerca de cinco mil 500, de los cuales el 20 por ciento está intubado (Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la CDMX).

“…es importante que mantengamos la postura de no imponer nada, que no haya medidas coercitivas, como se decidió desde el principio. La apuesta es la responsabilidad de nuestro pueblo y ha quedado de manifiesto que la gente, que el pueblo de México es un pueblo mayor de edad, es un pueblo responsable, muy consciente y participativo.

“Estamos en un momento estelar de la democracia en México, por eso no vamos en esta etapa a variar, es decir, no van a aplicarse medidas coercitivas. Nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho.

“Este plan es de aplicación voluntaria, primero, confiando en la responsabilidad de la gente, y también garantizando las libertades, la libertad para todo, en lo más amplio posible.

“Si hay una autoridad municipal, estatal que, de acuerdo a las características propias de cada región, de cada estado, decide que no va a acatar este plan, no habrá controversia. No vamos a pelearnos, no vamos a dividirnos, no vamos a apostar a la separación… (Andrés Manuel López Obrador. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos).

