Delitos que se denuncian en redes son atendidos más rápido: Sheinbaum

La mandataria tiene un equipo especial para atender las quejas realizadas vía internet. Hay muchos casos que resultan falsas alarmas; exhorta a los bromistas a no obstaculizar la labor de Inteligencia. “Es importante que la ciudadanía nos ayude en estos casos y siempre de manera responsable.

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que si los delitos se denuncian en redes sociales su investigación es más rápida; incluso comentó que las pesquisas por violencia de género y otros delitos que son denunciados por estas plataformas son atendidos de inmediato.

Esto debido a que, aseguró, cuenta con un equipo especial para atender las quejas escritas en internet, así como hechos criminales diversos.

“Desde el momento que se sube a la red social, nosotros lo utilizamos como una noticia, nos comunicamos con la persona que lo subió a la red a través de la propia red y si consideramos o las instituciones consideran que es relevante, de inmediato inicia la investigación”, explicó.

Y agregó: “Nos dimos cuenta que es fundamental en el caso de la procuración de justicia y la denuncia de delitos”.

Afirmó que el atinado seguimiento a problemas de servicios públicos y denuncias, que se efectúan en redes sociales, es resultado de un trabajo en conjunto entre la Policía de Investigación, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la coordinación con Comunicación Social.

“Hay veces, por ejemplo, en un caso de género, se denuncia que alguna persona no llegó a su casa, de inmediato alertamos a las instituciones. También, por ejemplo, un video que alguien sube de un robo en un transporte público y ahí, por noticia criminal, se abre la investigación en la Fiscalía General; la Secretaría de Seguridad Ciudadana hace el seguimiento de la persona, del lugar donde ocurrió y se dirigen muchos esfuerzos para poder atender el robo, por ejemplo, de transporte público en la zona”, dijo.

El proceso bajo el cual las autoridades dan seguimiento a una denuncia realizada en redes sociales es: la persona difunde una noticia sobre algún delito o alerta de búsqueda por la desaparición de alguien; de inmediato, a través de mensajes directos, las autoridades contactan a la persona que difundió la noticia para poder conocer detalles como: dónde ocurrió y bajo qué situación, para así poder abrir las investigaciones.

“¿Cómo funciona el sistema? Se presenta una denuncia, en caso de que no haya sido en flagrancia, se presenta una denuncia en el Ministerio Público y a partir de ahí se abre una carpeta de investigación y comienza el desarrollo de la investigación a partir de la Policía de Investigación. Pero si previo a que se presenta la denuncia en redes sociales se sube una noticia criminal —le llamamos nosotros— pues a partir de ahí inicia la investigación”, añadió.

Y aunque la mandataria señaló que “en muchas ocasiones ha habido varios casos en donde no ha habido ni secuestro, ni desaparición, ni nada, sino más era bien que la persona no había avisado a su familia en dónde estaba” aseveró que “de todas maneras para nosotros es importante, porque si hay esta angustia parte de la familia porque no sabe dónde está su familiar, de inmediato nosotros iniciamos la investigación”.

Por otra parte, Sheinbaum exhortó a la sociedad a no compartir noticias falsas, pues estas publicaciones obstaculizan la acción y el trabajo de las autoridades para investigar los casos y dar una solución.

“Entonces es importante que la ciudadanía nos ayude en estos casos y siempre de manera responsable”, dijo.