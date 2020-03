Denuncian ante la CEDH de Hidalgo al secretario de Cultura, Olaf Hernández

La tarde del pasado martes, artistas de Hidalgo presentaron una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ubicada en Pachuca, contra el titular de la Secretaría de Cultura del Estado, José Olaf Hernández Sánchez, por presuntas violaciones a sus derechos labores y culturales.

El documento entregado enuncia nueve puntos, entre los cuales, manifiestan el cierre de programas culturales y la falta de respuesta sobre el préstamo de espacios donde los creadores puedan realizar su trabajo.

Uno de los puntos señala que, durante 2019, los artistas ingresaron diversos oficios a la dependencia local solicitando el préstamo de espacios, hospedaje, apoyos económicos, información acerca de los ingresos y egresos de la Secretaría y audiencias personales con el secretario de cultura, de los cuales ninguno fue respondido.

La queja también exhibe que el 18 de septiembre de 2019 el colectivo Medias de Cabaret y la Colectiva Dulcísimo Ovario presentaron la obra de teatro ­Conságrame la Primavera Vol. 1, para la cual solicitaron a la dependencia el uso del Teatro Guillermo Romo de Vivar.

No obstante, “la Secretaria accedió estableciendo que el 60% del total de lo obtenido en taquilla sería para la institución, sin fundamentar en qué basaba el cobro de dicha cantidad”.

Otra irregularidad que narran los vulnerados, es que el 24 de octubre de 2019 el Secretario compareció ante la Comisión de Cultura del Congreso estatal aceptando el retraso de pagos a artistas y la triangulación de dinero público.

“En dicha comparecencia se demostró que la Secretaría tenía adeudos con personal de cultura y artistas, de igual manera el Secretario mencionó que su dependencia factura a terceros que no tienen ninguna relación con la Secretaría o con los artistas, el secretario no pudo ofrecer cifras claras de lo recaudado en festivales organizados por su dependencia y mencionó que realizó un ahorro en el trabajo de perspectiva de género por no competer a su Secretaría”, denuncian.

Los artistas manifiestan en la queja presentada que el 11 de noviembre de 2019 entregaron un documento donde solicitaron la renuncia del titular de la Secretaría por “los probables casos de nepotismo al interior de la dependencia y el tráfico de influencias”; así como la transparencia de los recursos aplicados a programas “sin procedimientos claros en convocatorias o licitaciones”.

Por último, narran que en la segunda quincena de diciembre Olaf Hernández Sánchez tuvo una reunión a puerta cerrada con el gremio teatral del estado, a la cual no se extendió invitación a los artistas que han manifestado su inconformidad con la administración del Secretario.