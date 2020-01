Derechos del niño y salud gratuita, atoran a la 4T

Dos temas sociales se enquistaron en la 4T como pendientes del gobierno actual: derechos de los niños y derecho a la salud. En este último, el presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en que su propuesta del Instituto de Salud para el Bienestar tendrá buenos dividendos. Dos gobernadores significativos le brindaron su apoyo: Javier Corral (Chihuahua) y Claudia Sheinbaum (CDMX), pero las críticas desde la oposición continúan.

En cuanto al tema de los derechos de los niños, la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), organización civil que estuvo muy activa en los últimos días, convocó al Presidente, a través de la agencia noticiosa oficialista Notimex, para que asista a las reuniones del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes; el Ejecutivo no estuvo presente en 2019.

La organización retomó el caso del jovencito de 11 años que introdujo dos pistolas a su escuela en Coahuila y mató a su maestra para luego suicidarse. Eso hace necesario retomar las reuniones del Sistema con el Presidente a la cabeza de la reunión, señaló el director ejecutivo de la REDIM, Juan Martín Pérez García.

Los derechos de los niños en México están en creciente riesgo, según los diagnósticos de la REDIM, de los que Crónica dio cuenta el lunes pasado.

SALUD PARA TODOS, ¿CÓMO? Las críticas de los dos últimos días sobre el Instituto de Salud para el Bienestar se incrementaron desde la oposición, que señala la imposibilidad de aplicar en la práctica un decreto que promete gratuidad y universalidad en los servicios de salud, pero sin decir cómo se logrará.

Lo que es un hecho es que el gobierno federal requiere firmar convenios con los estados para aspirar a esa cobertura total (pensando en los ciudadanos que no están ni en el IMSS ni en el ISSSTE). Y allí apareció una debilidad del esquema, ya que son los gobiernos estatales los que se han estado quejando de recortes presupuestales que debilitan los sistemas hospitalarios locales.

El Presidente, de gira por Chihuahua y con buen respaldo en el tema por parte del mandatario panista Javier Corral, se mantuvo en el mismo discurso que utiliza en estos viajes de trabajo, aunque ahora ligeramente modificado para la ocasión: “Vamos a mejorar los sistemas de salud, que están muy mal los centros de salud, hospitales. Vamos a garantizar el derecho a la salud, lo que les decía, atención médica, medicamentos gratuitos”.

Y abundó: “Si no hay corrupción, lo dije ayer, hay justicia. En los países donde no hay corrupción, no hay pobreza, no hay inseguridad, no hay violencia. En Suecia, en Dinamarca, en Noruega, en esos países no hay corrupción y no hay pobres; y, ¿saben?, se garantiza el derecho a la salud, es decir, la atención médica, los medicamentos son gratuitos, no el llamado cuadro básico, todas las medicinas y toda la atención que requiere un enfermo, un paciente; lo mismo en el caso de la educación. Se le llama a eso Estado de bienestar”.

El gobernador panista Corral le brindó un buen espaldarazo a su política ya que no firmó los pronunciamientos de sus homólogos panistas exigiendo explicaciones sobre los procedimientos de la gratuidad y universalidad decretadas por López Obrador.

NIÑOS, UNA CONVOCATORIA. Tres temas sobre los derechos de los niños surgieron, un tanto por sorpresa, en esta semana. Por un lado, la decisión del Ejecutivo Federal de no aplicar impuestos adicionales a alimentos chatarra engordantes (recomendación de la OCDE que se acompañaba con subsidios para alimento sano), se mezcló en estos días con la situación de niños de la calle y, finalmente, con el debate ­desatado por el caso del niño que mató a su maestra en una escuela de Coahuila.

La Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) había participado ampliamente en esta temática y ayer, vía la agencia oficial Notimex, pidió a AMLO que presida la sesión del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA).

El Ejecutivo no asistió a las dos anteriores de 2019. “El director ejecutivo de la Redim, Juan Martín Pérez García, destacó la importancia de que López Obrador acuda a estas reuniones en el contexto de violencia que viven menores y adolescentes en el país y luego de lo ocurrido en el Colegio de Cervantes de Torreón, Coahuila, donde un niño asesinó a su maestra e hirió a sus compañeros”, reportó Notimex, y citó a Pérez García: “Estamos llamando a que se convoque de manera urgente a una sesión extraordinaria del Sistema, con el único tema de construir una estrategia nacional de prevención y atención de la violencia armada contra niñas, niños y adolescentes, a la cual es muy importante que asista el Presidente”.

El directivo de la organización adelantó que acudirá a la Secretaría de Gobernación para hacer la petición formal de una sesión extraordinaria del Sistema.