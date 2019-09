Descarta AMLO denuncias contra administraciones pasadas

El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que su gobierno no es partidario de iniciar denuncias contra administraciones pasadas, sino de ver hacia adelante, pues en todo caso se tendría que juzgar primero a los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

“No vamos a iniciar denuncias porque también tendríamos que juzgar primero a los de arriba. Nada de juzgar a chivos expiatorios. Tendríamos que juzgar a Salinas, Fox, Calderón y Peña Nieto”, expresó el jefe del Ejecutivo federal.

Sin embargo indicó que si los ciudadanos lo piden ¡Va la consulta y que el pueblo decida sobre la consulta!, aunque sugirió que “no nos metamos en eso, vamos mejor a ver hacia adelante. No es mi fuerte la venganza, quiero que la justicia vaya hacia adelante y lo mismo en el ejercicio del poder público”.

"Lo pasado, pasado”, expresó López Obrador en un diálogo con la comunidad del hospital Rural Matamoros, e hizo hincapié en que si se presentan o si hay denuncias en contra de administraciones pasadas, “que se resuelvan, que no haya impunidad porque no vamos a ser tapadera de nadie”.

De gira por esta entidad, el mandatario federal dio a conocer que en su próxima conversación telefónica con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, le ofrecerá el avión presidencial, actualmente en venta en el estado de California.

“Vine a Torreón en avión de línea y de ahí en carretera. Ya no hay avión presidencial. Estamos vendiendo 73 aviones y helicópteros (...) un avión que no lo tiene ni Donald Trump. No sé porque no se anima él, ¡Se lo vendemos! La próxima vez que hablé con él, se lo voy a ofrecer”, dijo.

En julio pasado, López Obrador dio a conocer que su gobierno recibió seis propuestas para comprar el avión presidencial y que será la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos la que decida cuál es la mejor oferta.

Por otra parte, se refirió al tema de la compra de medicamentos para el tratamiento contra el cáncer, e indicó que se buscó llevar a cabo un “boicot”, por lo que se decidió adquirirlos en el extranjero y seguirá así, de ser necesario. "¡Nada de monopolios. Ni un paso atrás contra la corrupción", expresó.

En el evento y ante la petición de las autoridades del Hospital Rural IMSS Bienestar, también se comprometió a construir una nueva unidad médica, luego de que el alcalde, Horacio Piña, le dijo que ya contaba con el terreno. “Entonces, sí me comprometo. ¡Me metió una línea en el centro que ni la vi pasar!

Previamente el gobernador del estado, Miguel Ángel Riquelme Solís, destacó que su gobierno no busca salirse del pacto federal que impulsa el gobierno de López Obrador, por el contrario, “siempre seremos solidarios con su gobierno. Somos institucionales por naturaleza, por su historia, y cuenta con nosotros, siempre, pero a la hora del reparto no se olvide de esta tierra generosa”.

El mandatario estatal informó que su gobierno realiza una inversión de 100 millones de pesos para el equipamiento de los hospitales generales de la entidad, atención oportuna a accidentes cardiovasculares y cirugías metabólicas, entre otras.

En la sexta visita de López Obrador al estado desde que fue electo presidente, también habló el titular del IMSS, Zoé Robledo, quien anotó que el objetivo de los recorridos que realiza el mandatario federal por los hospitales rurales, es conocer de viva voz las carencias qué hay en los nosocomios rurales para poder actuar y transformar su realidad, dado que existen serias carencias.

