Desempolvan murallas y policías

Nos cuentan que después de las últimas marchas violentas que protagonizaron los anarquistas y algunas feministas, a la jefa de Gobierno le llovió una serie de reclamos por parte de los comerciantes debido a los daños y pérdidas económicas en algunos establecimientos del Centro Histórico, por lo que la señora Sheinbaum ya decidió poner un alto, aunque únicamente sea de contención y no de represión. Y es que se cocina en la oficina de Rosa Icela Rodríguez, la secretaria de Gobierno de esta ciudad, un protocolo de actuación policial y de Protección Civil para evitar desmanes en la próxima marcha de pasado mañana cuando se conmemoren 51 años de la matanza del 2 de Octubre en Tlatelolco. Se dice que como primera medida cercarán todas las calles de la ruta por donde pasará la marcha, algo similar a lo que recurría el equipo del expresidente Enrique Peña Nieto cada vez que había manifestaciones en su contra; solo que esta vez será para resguardar comercios, edificio y monumentos históricos. Aunque se dice que la verdadera razón de blindar el Centro Histórico, es porque a la mandataria morenista le ha pegado que cada que hay protestas, éstas se conviertan en trending topic, y no por ser pacíficas, sino porque los ciudadanos le exigen su renuncia por no poner un alto a los “anarcoconservadores”. Éso sí que le está pegando a su imagen. Así las cosas.

Verdulera… desde el PRI

Ahora que Crónica publicó que en ocasiones la diputada del PT, Leonor Gómez Otegui, hace a un lado su labor legislativa para poder vender frutas y legumbres en un puesto ambulante que instaló afuera de su módulo de quejas en la Romita, llegó a nuestros oídos información que ventila que la práctica de vendimia y romería que realiza la legisladora Gómez Otegui viene de antaño, desde que era una distinguida militante priista; incluso, según una fotografías en mi poder, la ahora petista utilizaba la misma camioneta, pero con logos, grandes y coloridos, del partido tricolor, para el programa de abasto popular que operaba en la Cuauhtémoc a fin de ganarse la simpatía de los vecinos y conformar un padrón, que posteriormente utilizaban en las elecciones. Los priistas recuerdan a la perfección a la señora Leonor, puesto que, junto a su esposo, René Muñoz, fueron presidente y secretaria General de la Fundación Colosio. Su decisión de irse del PRI se debió a que no estaban de acuerdo con el liderazgo de Cuauhtémoc Gutiérrez y la presencia de Sandra Vaca en el Congreso, dejándola sola con su camión de verdura, que sigue utilizando para el comercio informal. ¡Qué bonito es lo bonito!

Brugada ya piensa en reelección

Ni si quiera lleva un año al frente de la alcaldía de Iztapalapa —en un segundo periodo— y la morenista Clara Brugada ya está pensando en la reelección. Sí, nos cuentan que la exdiputada ya avisó que nadie tiene más derecho de seguir encabezando el proyecto de la Cuarta Transformación en la alcaldía que ella, puesto que desde un inicio se la ha jugado con Andrés Manuel López Obrador a diferencia de los otros interesados y quienes ya están levantando la mano como Aleyda Núñez o Jesús Valencia, quienes saltaron de barco, ya que el rompecabezas estaba armado. Lo cierto es que la señora Brugada comenzará a barrer a todos los que no sean morenistas de cepa y que llegaron a su administración meramente por encargo, pago de favores o moneda de cambio. En el segundo año de gobierno quiere empezar a conformar su estructura para dar inicio a la promoción de su imagen con miras a una reelección, que por cierto, por cuestión de equidad de género, le tocaría a un hombre. ¿Le importará?

