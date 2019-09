Día Mundial de las leucemias

Las leucemias son uno de los tipos de cáncer más frecuentes en la infancia, datos de sociedades de hematología a nivel mundial señalan que representan cerca de un tercio de los casos, siendo la leucemia linfoblástica aguda (LLA), el tipo más frecuente:

La LLA constituye el 75-80% de las leucemias en la edad pediátrica.

El pico de incidencia máximo se establece entre los 2 y los 5 años.

Predomina ligeramente en los varones, sobre todo en la pubertad.

Este tipo de cáncer causa más muertes en adultos que en niños.

Se carece de presupuesto para adultos en el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos (FPCGC)

Ante este panorama la Asociación Unidos Pro Trasplante de Médula Ósea, en su apoyo a pacientes con enfermedades hematológicas, y trasplantes en personas mayores de 18 años que no cuentan con seguridad social; continúa con un llamado a las autoridades para la asignación de presupuesto en el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos (FPCGC) del vigente Seguro Popular para la leucemia linfoblástica aguda (LLA).



En la recta final de su campaña #PonlePresupuesto, que concluirá el 30 de septiembre, la asociación recalca se otorgue la asignación de recursos en el FPCGC, con el fin de que los pacientes con este cáncer tengan acceso a una mejor calidad de vida y a un tratamiento integral, ya que ninguna persona debe estar excluida del derecho a la salud.



“El trabajo que ha hecho el CSG para crear el protocolo de atención de LLA e incluirlo en el catálogo de enfermedades catastróficas ha sido un gran avance; sin embargo, al día de hoy este cáncer se encuentra sin asignación de presupuesto y por consiguiente sin cobertura para los pacientes que lo padecen. Es por eso que solicitamos a las autoridades hacer esfuerzos integrales, donde no sólo se plasme en papel el modelo de atención, sino que se le asigne el presupuesto que se requiere para contar con la cobertura en adultos dentro del Seguro Popular”, informó Paulina Rosales, directora general de la Asociación Unidos Pro Trasplante de Médula Ósea.



La LLA es uno de los tipos más agresivo de cáncer de la sangre y de la médula ósea (el tejido esponjoso que se encuentra dentro de los huesos, donde se producen las células sanguíneas). En 2014 el Consejo de Salubridad General (CSG) aprobó el protocolo de atención de LLA para incluirlo en el catálogo de enfermedades catastróficas; pero, actualmente, este padecimiento aún no cuenta con un presupuesto asignado para su cobertura en el Seguro Popular.



Unidos invita a la sociedad a seguir esta campaña en sus redes sociales; al mismo tiempo hace un llamado a las autoridades federales, sobre todo a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público y a las Cámaras de Senadores y Diputados, ya que estas últimas son las responsables de la asignación de recursos para este cáncer. Es momento de poner en la agenda pública y política la necesidad de los pacientes con LLA mayores de 18 años en edad productiva, para tengan acceso a un tratamiento digno.



Para conocer más sobre leucemia linfoblástica aguda

La LLA en adultos es un cáncer en el que la médula ósea fabrica demasiados linfocitos (un tipo de glóbulos blancos).

La leucemia puede afectar los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas.

Haber recibido quimioterapia antes y haber estado expuesto a la radiación, puede aumentar el riesgo de LLA.

Entre los signos y síntomas de la LLA en adultos se incluyen la fiebre, el cansancio y moretones o sangrados que ocurren con facilidad.

Para detectar y diagnosticar la LLA en adultos, se usan pruebas para examinar la sangre y la médula ósea.

Existen varios subtipos de LLA y es importante reconocerlos, para definir el tratamiento.

Los médicos hematólogos y oncólogos son los especialistas que tratan esta enfermedad.



Sobre la Asociación Unidos Pro Trasplante de Médula Ósea:



Con más de 18 años apoyando a pacientes que sufren de algún cáncer hematológico y que requieren de un trasplante de médula ósea. Trabaja en colaboración con el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán y con el Instituto Nacional de Cancerología para apoyar a sus pacientes en su trasplante de médula ósea.