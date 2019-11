Diego Verdaguer celebra su Corazón Bambino

El cantautor de origen argentino, Diego Verdaguer, presentó la noche del pasado miércoles su nuevo disco titulado Corazón Bambino, con el que conmemora 50 años de carrera artística. Desde el imponente Museo Soumaya, en Polanco, Diego Verdaguer interpretó nueve de los temas de su más reciente producción. Enfundado en un traje azul y escoltado por sus invitados que lucían piezas color arena y marrón, dio inicio el íntimo concierto, teniendo a Mariano Osorio como presentador.

Bajo la batuta del maestro José Luis Esquivel, más de una veintena de niños y adolescentes filarmónicos orquestales ejecutaron las canciones “Volaré”, “El mundo”, “Belinda”, “El italiano”, “Un gran amor y nada más”, “Lejos de tus ojos”, “Buona será” y “Sophia-Sofia-Sophia”, ésta última escrita por el propio Diego Verdaguer.

“Un juego de música, de diversión, de buenas intenciones, de compartir con los niños, de buscar un poco de cordura a través de la música para sembrar un granito de esperanza en un lugar tan emblemático construido en el amor y arte, para mí es un privilegio estar aquí presentando este sueño musical, reviviendo canciones que fueron, cuando yo era un niño, algo muy importante en mi vida, que me alentaron a ser lo que soy, un cantante”, mencionó el cantautor momentos antes de iniciar con su interpretación.

“México para mí lo es todo, obviamente yo tengo un amor por Argentina pero lo que siento por México es algo muy especial. Su gente siempre me trató de maravilla y estaré eternamente agradecido con todos ustedes que me recibieron como uno de los suyos”, finalizó.

Corazón Bambino se estrenó el pasado viernes 8 de noviembre y ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales así como su material en físico.