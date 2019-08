Difusores de escándalo #LonganizaGate deberían disculparse: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó hoy que deberían ofrecer una disculpa pública quienes participaron de mala fe en el escándalo en redes sociales sobre supuestos gastos excesivos del Gobierno, entre ellos la presunta compra de longaniza a 16 mil pesos el kilo.

En su conferencia de prensa matutina, calificó la difusión de dicha información como "todo un montaje, un escándalo", pero consideró que "todo esto sirve para que 'muestren el cobre' nuestros adversarios, periodistas, escritores, integrantes de la llamada sociedad civil, finísimas personas".

López Obrador enfatizó que en su gobierno no se realizaron dichos gastos, "al contrario, hay una disminución considerable del presupuesto en Presidencia".

Señaló que el año pasado se ejercieron alrededor del tres mil millones de pesos, de los cuales mil millones fueron en la Presidencia para gastos administrativos, y cerca de dos mil millones para el Estado Mayor Presidencial (EMP).

"Nosotros llevamos ejercidos hasta ahora poco más de 300 millones. Calculamos 700 u 800 millones al término del año. El gasto mayor tiene que ver con seguros que se tienen que seguir pagando para mantenimiento de las instalaciones", explicó el mandatario.

"No hay esos consumos excesivos que había en el gobierno anterior, había comedores en Presidencia, por eso la longaniza y el chorizo, pero no somos nosotros, que no nos confundan. Ojalá todos estos miembros de la sociedad civil ofrezcan una disculpa", reiteró.

El mandatario consideró que pedírsela al senador que dio a conocer esto o los militantes de la oposición está más complicado, pero sí quienes aparentan ser independientes y actuan con profesionalismo y objetividad, deberían ofrecer disculpas.

