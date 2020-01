Dos en Uno

Lluvia fina - Luis Landero

Al ir pasando las páginas con la lectura de esta novela, el conflicto, las diferencias y los recuerdos dolorosos, esos que no llegan al exilio que es el olvido, se van manifestando y hacen más honda la separación de los cuatro hermanos: Sonia, Aurora, Andrea y Gabriel. Por qué es tan difícil hablar con los seres queridos y no entrar en ese campo minado que son los recuerdos que van desde la infancia y perduran hasta la etapa adulta, tiempo donde todo lo doloroso podría quedar zanjado. Son las pláticas que llevan a cabo entre ellos para reunirse y festejar los 80 años de su progenitora, pero ese encuentro se traduce en un desencuentro que pareciera no tener salida. Una narrativa que desnuda el interior de una familia.

Espectrum - Billy Cobham

El baterista lanzó en 1973 su álbum debut como solista, después de haber sido parte de ese gran grupo que marcó una serie de caminos musicales como lo fue The Mahavishnu Orchestra. En las canciones que reúne el ahora CD, se muestra la influencia de Miles Davis (con quien Billy también colaboró), John Coltrane, entre otros músicos. Si bien la música tiene su punto toral en la batería, con lo cual Cobham demuestra su gran talento, es preciso decir que en las composiciones se nota ese dominio del género y cómo llevarlo a momentos sublimes. Es escuchar una derivación de la Mahavishnu y Miles con una serie de adornos que la llevan a transitar al rock y la música contemporánea, pero que al final confluyen en una obra mayor.