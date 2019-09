Dos muertos y nueve heridos en un tiroteo en Carolina del Sur

Al menos dos personas murieron y nueve resultaron heridas de bala este sábado durante un tiroteo en un bar en Carolina del Sur, poco después de otro incidente similar ocurrido en Filadelfia.

El tiroteo ocurrió alrededor de las 02:45, hora local, en Lancaster, al norte de Columbia, en un local llamado Old Skool Sports Bar & Grill, en un comunicado de la policía del condado, en el que anunció la apertura de una investigación, según indicó el diario The New York Times.

La policía no precisó si el tiroteo lo provocó una persona sola o varias, ni si había algún arresto realizado o personas huídas.

Horas antes, la noche del viernes, dos adolescentes de 14 y 15 años resultaron heridos de bala en un tiroteo ocurrido en las gradas del estadio Marcus Foster Memorial en Filadelfia, en el estado de Pensilvania, durante un encuentro de futbol americano entre los equipos de dos escuelas secundarias.