DrefQuila apuesta por reformar el trap

El cantante chileno Claudio Ignacio Montaño Ceura llega por segunda ocasión a México, con su proyecto de trap DrefQuila, este 15 de diciembre para presentarse en el Foro Indie Rocks! como parte de la promoción de su más reciente sencillo “Nadie va a molestar”, el cual pertenece a un próximo material en el que se encuentra trabajando y que planea lanzar en 2020, aunque aún no tiene una fecha establecida. No obstante, adelantó que la producción incluirá otras colaboraciones internacionales.

“El álbum anterior era más sentimental, con ritmos más melancólicos y esta nueva etapa es más latina, con más pila y frescura; es más tropical, lo cual parte de cómo me siento en este momento, mientras construyo mi identidad como artista”, comentó a Crónica.

Tras captar la atención con temas como “A Fuego”, “Ella Busca”, “Olvida el miedo”, “Qué será”, “Lo mío” y “Sin culpa” (este último en el cual hace una colaboración con el cantante de trap argentino Duki), DrefQuila comienza a definir el tipo de proyecto que desea ofrecer dentro de una escena tan diversa. “Este proyecto simplemente es cantar sobre el amor, así como transmitir buena energía y positivismo a un montón de gente”, expresó.

A los 12 años de edad, el ahora cantante, productor y compositor comenzó escribiendo sus primeros temas. Para 2013 incursionó en las batallas de freestyle de rap, en las que participó de manera consecutiva hasta 2017. Sin embargo, fue en 2015 cuando se dio cuenta del mundo de posibilidades creativas que le ofrecía el trap.

“El rap tiene cierta sonoridad y cierto tipo de rimas, pero con el trap me di cuenta que se pueden hacer más sonidos y ser más musical, jugando con efectos de voz. Por ello me llamó la atención ser parte del nuevo boom, con la intención de reformarlo dentro de la industria”, concluyó.