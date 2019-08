Duque y Trump acusan al “dictador Maduro de proteger a narcoterroristas”

En una declaración a la nación, el presidente de Colombia, Iván Duque, aseguró que el regreso a las armas de exjefes disidentes de las FARC no supone la vuelta a la guerrilla, sino la creación de una banda narcoterrorista apoyada por el régimen chavista venezolano.

“Los colombianos debemos tener claridad de que no estamos ante el nacimiento de una nueva guerrilla, sino frente a las amenazas criminales de una banda de narcoterroristas que cuenta con el albergue y el apoyo de la dictadura de Nicolás Maduro”, declaró.

Duque afirmó que conversó con “el presidente legítimo de Venezuela”, Juan Guaidó, reconocido por más de 50 países, entre ellos Colombia, a quien le pidió respaldo para capturar al “grupo criminal, auspiciado por la dictadura de Maduro”.

Recordó que los Estados que brinden “protección al terrorismo violan la Resolución 1373 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas”.

Por su parte, el gobierno de Donald Trump acusó a Maduro de “fomentar” el regreso a las armas de los disidentes de las FARC, al dejar que grupos guerrilleros operen libremente en su país.

“Es una gran preocupación. Parte de esa preocupación es, de nuevo, que el régimen de Caracas parece que está fomentando esta actividad, en esencia dando partes del país, particularmente al ELN”, manifestó el enviado de EU para Venezuela, Elliott Abrams.

A juicio de Abrams, la vuelta a las armas de esos guerrilleros “dañará la situación de seguridad en el oeste de Venezuela y Colombia” y “significará que un mayor número de migrantes tendrá que dejar Venezuela”.

En su defensa, el “número dos” del chavismo, Diosdado Cabello, dijo que Venezuela no tiene “nada” que ver con lo que sucede en Colombia y culpó a la oligarquía colombiana de lo sucedido, al igual que dijo Iván Márquez.

“Lamentamos profundamente lo que está ocurriendo en Colombia, que continúe en el espiral de violencia que tiene 60 años, y eso no comenzó por culpa de Venezuela, eso comenzó porque en Colombia mataron. La oligarquía mató a Jorge Eliécer Gaitán, ahí empezó. ¿Qué tiene que ver Venezuela? nada”, dijo.