El apoyo de Ackerman a Graue

Como que no queriendo, por allí lanzaron el nombre de John Ackerman como posible sucesor del rector Enrique Graue. Las fuentes para dar vida a esta hipótesis eran más bien risibles, pero lo importante (bien o malintencionadamente) era ver la reacción de las redes.

Y vaya que hubo reacción: se generó un debate en torno al tema de si es válida la limitante de que el rector de la UNAM debe ser mexicano por nacimiento (¿recuerdan el caso Taibo) y también sobre la (in)conveniencia de un rector tan convencido de la 4T.

En cualquier caso, el aludido salió a clausurar el tema. Ackerman agradeció las muestras de cariño y respaldo, pero reiteró su absoluto apoyo a Graue y a su reelección como rector de la máxima casa de estudios. “Ya basta de intrigas”, pidió.

Mayer y los moches

El diputado y cavernícola (por su obra de teatro, of course) Sergio Mayer se está metiendo en camisa de once varas con su correligionaria Inés Parra.

La reta a que demuestre que fue vía moche la inclusión de proyectos que él impulsó y para los que logró aumento presupuestal en el apartado de Cultura.

Como en muchos otros casos que condujeron a memes históricos con Mayer como protagonista, el actor puede estar olvidando algo, en este caso, que muchos cabilderos que recibió en su calidad de Presidente de la Comisión de Cultura primero fueron con Parra, porque es su paisana.

Y esos paisanos le dijeron clarísimo a la morenista que en años pasados la cosa se hacía vía moche y pues que a eso iban, que por eso le llevaban los expedientes de diferentes obras. Parra los bateó y les dijo que ya las cosas habían cambiado… pero luego se reencontró a sus paisanos en la oficina de… Suponemos que el lector ya adivinó.

Así cualquiera comprueba las acusaciones de corrupción…

0.0

¿Cuál es la diferencia entre 0.0008 y 0.1000? Pues bien, ese 0.0992 es sobre el que se levantan granden debates nacionales luego del ajuste de perspectivas de crecimiento del INEGI.

El lector habrá pensado ya, ¿y por eso tanta discusión? Pero luego, sintiéndose inseguro de su manejo de las matemáticas y no queriendo aparentar una postura frívola ante los problemas de la patria, seguramente pondrá cara de preocupación.

Pues bien, hemos decidido revelarles una gran verdad: NO IMPORTA, la diferencia entre una cifra y otra NO ES RELEVANTE.

La discusión verdadera es por qué el estancamiento y no ese movimiento insignificante (sea retroceso o avance).

Ocosingo Times

La alta directiva del Ocosingo Times, emblemático diario de las luchas de la izquierda mexicana, lanzó un mensaje clarísimo a Palacio: No te confundas, si crees que somos tus siervos, ya te equivocaste.

El problema es que, aparentemente, sí hubo en Palacio quien creyó que la cercanía ideológica o incluso el reconocimiento del peso editorial y su traducción en publicidad oficial era llave para que las planas de ese rotativo fueran incondicionales a la 4T.

La respuesta del diario ha sido tajante y, ¿saben? este grillito se alegra de que así sea.