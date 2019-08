El Buzón

Comentarios de nuestros lectores en redes sociales

Señor director:

*

En torno a la nota de Rodrigo Juárez, sobre un joven de Construyendo el Futuro que fue acusado injustamente de robo (y terminó su beca), nos dicen lo siguiente:

Luis Velasco: Así son los que "se hicieron solos con la ayuda de nadie", explotan a sus trabajadores, no les hacen válidos sus derechos. Qué lástima que esta gente no tenga conciencia de clase; no saben que nosotros, los de la base, somos los que producimos la riqueza, y no solamente un hombre o el patrón. Ojo, que consciencia de clase no es lo mismo que ser comunista (para que los analfabetas funcionales no empiecen a ridiculizarse a sí mismos). Tal parece que los esfuerzos de AMLO para solucionar el problema de los ninis fracasará debido al estigma social que la clase media ha impuesto en aquellos que no tienen un coche, que no visten bien, y que no recibieron "educación universitaria" en UNITEC, UVM o la Universidad Insurgentes.

Mikaela Bravo: ¡Ah caray! Cómo se atreven a insultar a las personas, le comento yo ni soy malandra ni soy imbécil, creo que usted sí, pues no entendió la nota. Tenga usted cuidado no puede usted insultar a las personas solo porque se le antoja.

Denisse Oliva: Creo que el insultar a alguien por su preferencia política es de lo más deleznable, yo puedo no estar de acuerdo con el actual gobierno, pero tengo la suficiente educación para no denigrar y mucho menos insultar a quien piense diferente a mí, por su perfil de Facebook se aprecia que es un hombre en una posición económica privilegiada, pero su completa y absoluta falta de respeto hacen que se vea como un hombre sin principios y sin educación moral.