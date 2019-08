El Buzón

A continuación le presentamos algunos comentarios de nuestros ciberlectores respecto a la nota de la sección Metrópoli titulada: “La Guardia Nacional en transporte público de la CDMX divide opiniones”; en el texto se destaca la postura de la Comisión de Derechos Humanos local, que afirmó que no es necesaria.

Raquel Rocha Reynaga: A Derechos Humanos no hay chile que le embone. Su deporte favorito es ser enemigo de este gobierno. Haga lo que haga. Creo que hay que pensar en un cambio de ya.

Feliz Medina: A mí no me incomoda que revisen, el que nada debe nada teme, como no se dan cuenta de los asaltos en los camiones y no les ha tocado por eso opinan y además de asaltar matan y no es broma. Para mí está bien la Guardia Nacional.

El que dice que no es necesario es porque no necesita el transporte. Ha de tener chofer y carros último modelo, pero el que suscribe lo asaltaron el día lunes en el transporte público, y él no me va a reponer lo que nos quitaron.

Irwing Camacho: La CNDH al servicio de la delincuencia, no señores no están violando mis derechos ni garantías individuales, están salvaguardando mí integridad y la de los demás usuarios.

Sarita Camacho: A mí no me violan ningún derecho, al contrario me siento más segura, ¡alguien nos cuida!

Hugo Montero: Si van andar en transportes de la ciudad que anden con otro tipo de armas; en un camión entrar con una ametralladora ha de ser muy incómodo para el soldado y hasta pueden forcejear al mismo.