El Buzón

Comentarios de nuestros lectores en redes sociales

Señor director:

*

Sobre el cartón de nuestro colaborador "Frik" llamado "No vaya a ser..." y que habla de las revisiones de calificadoras y organismos internacionales a las decisiones de AMLO, se comentó lo siguiente:

Miguel Cruz Palma: Me parece perfecto que se revise todo, es nuestro derecho y obligación, para que no pase lo de los sexenios anteriores.

Mayda Yolanda Marroquin Díaz: ¿Si? ¿Y quién lo checa? ¿Los seudoautónomos e independientes? Esos mismos que durante años se hicieron de la "vista gorda" y ni veían ni oían nada de lo que pasaba en administraciones anteriores. Qué risa me dan.

Nabor Patlan: No lo necesitamos yo vi la honestidad de Andrés Manuel López Obrador cuando estuvo de Jefe de Gobierno en el Distrito Federal; una persona demasiado honesta.

Jos Vel Fer: Eso es lo más seguro; me canso ganso, por eso la desaparición de programas e instituciones encargadas de regular, hubiera sido más fácil limpiarlas que desaparecerlas pero confiar en el pueblo bueno y sabio, claro así es más fácil de agarrar piquitos de efectivo.

Norma Regalado: Vamos México con AMLO hasta que él quiera, el pueblo manda.

José Cárdenas: ¿Deveras sabrá hacer cuentas Don AMLO?

Francisco Javier Bravo Hurtado: No, señores su caricatura es ridícula. Llevan años queriendo demostrar que AMLO es corrupto y no han podido ni podrán. Rasquen por otro lado. La 4T va y el chayote no va más. Saludos.

Yolanda GM: Este López Obrador salió más ratero y astuto que todos los del PRIAN.