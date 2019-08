El Buzón

*Sobre la nota titulada “Julio Frenk: eliminar el Seguro Popular empujará a la gente al sector privado” de nuestro reportero Alejandro Páez Morales, los lectores realizaron los siguientes comentarios:

José Antonio Bejarano Guzmán: No es lo que expresaba. Para empezar y medir su hipocresía, les puedo decir, con conocimiento de causa, que él fue el que firmó el acuerdo de dar 10 millones de pesos a Provida de Limón sin justificación ya que lo que pretendían hacer eran actividades que ya realizaban los centros de salud de la SSA pero como era una orden de Fox se alineó. El seguro popular era el inicio de la privatización de la salud y un engaño por su limitada cobertura. Después, agregaron el programa de gastos catastróficos para algunas enfermedades de costo elevado como insuficiencia renal y cáncer, entre otras más, pero era selectivo y no cubría a toda la población. Otra mentira es decir que se está orillando a la población a los servicios privados ya que a la que atiende es a la de más bajos recursos que apenas tiene para malcomer y no puede pagar un servicio privado. Varios de sus colaboradores fueron inhabilitados por corrupción, siendo el más sonado, el del área de comunicación con su coordinador de asesores De Gabriel Manuelle Lee. Lo que no dice es que se crea el instituto de Salud para el Bienestar con otra mística de atención sin las limitaciones de seguro popular. Era sabido, cuando entró como secretario de Salud, que le encantaba el dinero. Su esposa mantenía una oficina pagada con recursos de la SSA y fui testigo de cómo tenía meseros y se compró una máquina para hacer café capuchino por qué era lo que le encantaba tomar.