*Sobre la nota titulada "Rosario Robles tiene videovigilancia las 24 horas en penal de Santa Martha" nuestros lectores realizaron los siguientes comentarios:

David Reyna Díaz:

De verdad es muy gratificante saber por lo que está pasando alguien que hizo tanto daño y se creía intocable.

Miguel Elías Serna Benítez:

¡Hacer parecer esto una venganza! Cuando el delito está documentado así como su participación. La sociedad está informada del mismo desde su origen.

Viki Ramón:

Porque la tratan con tanto lujo no que somos iguales todos, porque se le tiene que tratar con tanta consideración, ¿A poco ya pago por tener un buen trato adentro? Todos, si están en la cárcel, deberían ser tratados iguales. Como se ve la corrupción.

Lupe Rodríguez:

Ya empezó el teatro y la corrupción y todo a favor de ella, la verdad es una injusticia.

Mari Flores:

Para que no se fugue.

Martín Hernández Arias:

Se va a escapar por el túnel de su propio cuerpo.

Charly Baresi:

No creo que se fugue... No la creo que sea tan sinvergüenza.

Elsa Marín:

Que este vigilada las 24 horas no significa que no va a salir de la cárcel, si las autoridades bajan las manos, la ratera puede salir, gracias a sus influencias.

El gobierno no debe de permitir que personas como ella estén en los cargos políticos, ponen en riesgo al país.

Ya suficiente robos tuvimos en el sexenio pasado y el antepasado. ¡Ya no más!