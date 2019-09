El Buzón

Sobre la nota titulada “Con pañuelos verdes, cientos de mujeres marcharon a favor del aborto" de la sección Nacional y realizada por nuestras reporteras Mariana Martell y Eloísa Domínguez, nuestros usuarios publicaron los siguientes comentarios en nuestras redes sociales:

Alejandrina Miguel:

¡¡Qué parte no entienden estas personas!! Haciendo destrozos ¿qué les pasa? Pará mí están haciendo berrinche porque no logran sus objetivos. ¡¡Y espero en Dios que no lo logren!!

Rosa María Rodríguez Armendáriz:

Ya hagan algo ante tantos desmanes sea quien sea... por favor... no se pueden seguir permitiendo estas faltas de respeto.

Guillermo Juárez Gómez:

No sé por qué el gobierno o la autoridad que tenemos no reaccionan a la violencia que hace gente que según ellos buscan una justicia para sus perversidades, por eso no podemos vivir en paz por un gobierno y autoridad que les tiemblan las manos para crear un orden y vivir en armonía.

Claudia De Jesús Reyes Carrasco:

Eso es vandalismo, que se les aplique la ley, quieren igualdad pues que haya. Por acciones como éstas es que sus marchas pierden objetividad y credibilidad... se ve su educación, cultura, respeto.

Wiilfriiss Vaazsaant:

Esto pasa cuando alguien que está en el poder deja que estas personas hagan lo que quieran y no sólo eso, sino que desaparecen policías que se encargaban de quitar a toda esa gente que anda causando desorden y vandalismo. Pero dice la señora Sheinbaum que ha bajado la delincuencia; como piensa igual que el Peje, dirá que ella tiene otros datos.