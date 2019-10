El Buzón

Comentarios de nuestros lectores en redes sociales

Señor director:

*Respecto a la nota: “Acusan a Eugenio Derbez por mentir en la campaña contra consumo de leche”, nuestros cibernautas dejaron los siguientes comentarios en redes sociales.

Maria Gilda Yerena Orozco:

Una doctora de mi clínica me dijo que la leche es mala para los asmáticos y en general no aporta nada. Incluso me dijo que leche sólo cuando somos bebes y que sólo la toman los animales durante un tiempo y me pregunto si acaso yo veía algún animal doméstico o salvaje tomando leche cuando es adulto. pero sigo tomando y se la sigo dando a mi familia.

Alan Arteaga: Lo curioso es como somos el único mamífero que sigue tomando leche toda su vida.

Elenad Carmona: O sea... No querer leche es desinformarse, pero abortar está bien sustentado.

Claudia G. Márquez Jonguitud: Este señor hace todo por dinero, así que carece de credibilidad, sigamos sin hacerle caso.

Naomy Rodríguez: Por su culpa se pueden quedar sin trabajo miles de personas que se dedican a vender leche... la leche es buena y muy sabrosísima.

Pedro Vázquez Hernández: ¿Y quién te dice que no toma leche? La campaña es simplemente por la lana que le pagan?

Chelo López Yanes: La leche es buena y la seguiré tomando, aunque ella sola no aporte todos los nutrientes, es sabrosa y saludable.

Emmanuel Jiménez: Chris Evans nos dice que tomemos leche, Eugenio Derbez nos dice que no. ¿Me pregunto a quién le haremos caso?