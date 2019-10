El Buzón

COMENTARIOS A NUESTRA ESPECIALISTA EN FUERZAS ARMADAS

Señor Director:

*Ethel Riquelme y su texto sobre el hartazgo de los militares siguen causando polémica. He aquí comentarios de los últimos días:

Andrea Lira Mendez: Creo que el Presidente hizo lo correcto, la vida de todos los culiacanenses vale más que un delincuente de ese calibre, toda esta basura que ahora tenemos en nuestro país es la herencia maldita de los prianistas, de todos esos que han gobernado corruptamente, ellos han entregado en "charola de plata" al pueblo de México, tanto al narco como a los Estados Unidos.

Joel Pérez Pérez: No hay peor esclavo que aquel que cree falsa y neciamente que es libre. Simple, se trata de que quien presida (sin apasionamientos) haga valer y cumplir el estado de derecho. #Mexico sin #Verdad #Justicia #Equidad no habrá #Paz exijamos, no aplaudamos hasta que realmente haya resultados positivos no intenciones, menos laxitud.

Guadalupe Pérez Ochoa: Deja de decir estupideces. Se asume la responsabilidad y punto, ya no se puede culpar al pasado.

Gollsh Gollsh: Osea que salvó vidas al soltarlo. Pero.. ¿qué no fue el Gobierno el que ocasionó el conflicto al agarrarlo? Estos chairos y su lógica. Están como la esposa que se deja golpear "porque se lo merece" y todavía defiende al marido.

Primo Villamichel: Es irresponsable y tonto patear el avispero sin estrategia y luego jugar al predicador salvando a toda la población que él mismo puso en peligro.

