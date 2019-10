El Buzón

Comentarios de nuestros lectores en redes sociales

Señor director:

*Sobre la nota titulada: “Presenta AMLO el minuto a minuto de Culiacán, insiste en que se tomó la decisión correcta” de nuestro reportero Daniel Blancas Madrigal nuestros cibernautas comentaron lo siguiente:

Lety Martínez: Intenta convencer a los ignorantes. Él dijo por encima de la ley nadie...promesas de gobierno igual que todos sus antecesores. Y de la economía, el desempleo, mejor no habla o habla a su conveniencia. Señor AMLO, qué decepción.

Alejandro Ocejo: Excelente decisión, felicidades.

Méndez David: En vez de ver idioteces, volteen a mirar lo que pasa en el Senado y la Cámara baja, ahí es donde están metiendo los goles.

Raquel Rocha Reynaga: No es Calderón. Es AMLO, por qué no lo entiendes Crónica.

Ricardo Moreno Ríos: La decisión correcta hubiera sido no hacer ese operativo en Culiacán y a las dos de la tarde.

Sandy Cedillo: No entiendo al señor AMLO, por qué dar tanta explicación sobre el tema. Es como si quisiera justificar su decisión. Si cree que fue lo mejor.

Álvaro Domínguez: Hagan bien sus trabajos y no estén defendiendo tonterías y reconozcan cuando no hacen bien las cosas y no le echen la culpa a los medios o a otros, reconozcan su ineptitud, descoordinación y fallido operativo que el narco pudo más que el Estado en Culiacán.

Alejandro Valdés: La camisa de fotos del día y el supuesto video real del mismo día (supuestamente) son totalmente diferentes.

Raúl Ramírez: Sale más barato ver la serie México sometido por Ovidio en Netflix.