El Buzón

Comentarios de nuestros lectores en redes sociales

Señor director:

*Sobre la revisión de la sección Academia al discurso antiIP en Conacyt y el mantenimiento de estímulos fiscales en el organismo:

Es muy importante ser muy cuidadosos con las aseveraciones en lo relativo al desarrollo de la CTI en México. Es claro que en las últimas décadas, desde el nacimiento del Conacyt, hemos avanzado en diversos rubros. Es igualmente claro que tenemos más estudiantes en los programas de posgrado; por cierto la mayoría de nuestros jóvenes de excelente calidad. También es verídico que publicamos más y de mejor calidad. Y afortunadamente las mujeres incrementan su presencia en la ICT, con una muy alta calidad. Tenemos un porcentaje mayor de mujeres en la ciencia que países como Japón.

Pero no debemos dejar de lado que nuestros avances son muy pequeños comparados con lo que hacen otros países; y ello da como resultado que vamos en retroceso en términos compartivos, que son los indicadores que deben preocupar.

Independientemente de nuestras posiciones ideológicas, en el Conacyt se han cometido errores y hasta deshonestidades que hay que corregir, a un lado de los importantes aciertos desde su creación por ese gran mexicano: Eugenio Méndez Docurro.

Y es innegable que no existen los puestos apropados en CTI que reclaman nuestros jóvenes valores.

Hagamos todos los esfuerzos necesarios, con las diferencias de visiones propias de los científicos, por llegar a acuerdos básicos con todos los componentes involucrados en el quehacer científico para lograr los avances que requiere la sociedad mexicana. Las desavenencias permanentes no nos ayudarán.



Atte:

Octavio Paredes