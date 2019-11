El Buzón

Señor Director:

*Sobre la nota titulada “Trump designará a cárteles mexicanos de la droga como terroristas” nuestros lectores comentaron lo siguiente:

Sara García Hernández: Pues si son sus cuates, cómo no se iba a aprovechar de la situación, también la mayoría de los medios de comunicación bien que cayeron en el jueguito de Los LeB, haciéndole el caldo gordo.

Roy Guizar Ruelas: Y que México a los vendedores gringos de armas.

José Ángel Rubio Galindo: Ahora si los LeBarón están en problemas con los mexicanos.

Cesar Ugalde: ¿Y el tráfico de armas qué?

Isaías Ramírez: El negocio del narco le deja mucho dinero a los gringos pues que sigan vendiendo armas a los cárteles para que se puedan dar un entre chingón.

Frofe Demon: A ver si ahora sí se pone a trabajar este gobierno de cuarta.

Águila J. Rafael: AMLO debería de decretar terroristas a los americanos fabricantes de armas y consumidores # 1 de drogas. Controle a sus adictos que son los que compran la droga y a sus fábricas que venden armas.

Nato Terán: Su gente marco de Trump no acaparara la droga se vendría abajo la venta y ya no sembrarían. Por qué no empieza por su gente que manda dólares y armas a México.

Estela Ibarra: Mira qué fregón lo hizo su mamá, calzonudo como él es el que decide; loco, está como operado del cerebro.

Enrique Lomen: Mejor los gringos que el pejelagarto amado de los chairos, somos la burla mundial por su Tuta culpa.

