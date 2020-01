El Buzón

Comentarios de nuestros lectores en redes sociales

Señor director:

*Sobre la nota titulada: "Grupo hispano anuncia apoyo a Trump porque 'no queremos ilegales y vamos a misa'"; nuestros lectores publicaron los siguientes comentarios en redes sociales:

Demetrius Talegas: Inmediatamente se advierte que proceden de cepa anglosajona pura, son descendientes directos de la eugenesia americana de principios de siglo admirable raza pura y sin contaminar...

Rider Ok: ¿Saben qué les va a pasar cuando vayan a renovar papeles y se den cuenta que han estado viviendo a costillas del gobierno? bueno pues por acá los esperamos.

Ricardo Pérez Covarrubias: Que los manden a la guerra a todos ellos, si tanto aman al cerdo de cabello rubio. A ver si es cierto.

Victor Manuel: Son pagados.

Carlos Peralta: Si quisieran vivir en mediocridad se quedarían en México pero si vas a EU es porque buscas trabajo, libertad, seguridad y justicia, no una despensa.

Frank Armas: Aquel chiste de los baldes llenos de cangrejos no era chiste, era real…

Ever Sánchez: Por otro lado, igual la guerra no es mala.

Roberto Solano: No hay peor enemigo... Son una vergüenza como seres humanos.

Pedro Ojeda: No se les olvide que un tercio del voto latino apoyó a Trump en la elección pasada.

Angé Torres: Y todos cantando la canción de aquellos ojos verdes, por haber nacido en los “yunaited estates” con ojo güero.

Daniel García: Que tristeza de seres humanos todo lo que hacen por no perder las estampillas y la barra de queso.