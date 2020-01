El buzón

Comentarios de nuestros lectores en redes sociales

Señor director:

*Respecto a la nota "Hotel Modelo rechaza dar matrícula del taxista que secuestró a joven", de nuestros compañeros Mariana Martell y Braulio Colín

Ramón Garcia: Por supuesto que es el MP al recibir la denuncia el obligados por ley de solicitar al hotel las placas de ese taxi, no tienen por qué carajos negarse, de lo contrario que les finquen RESPONSABILIDADES JURÍDICAS...

Nayeli Castillo: Es increíble que los patos le tiren a las escopetas, el hotel tiene la obligación y el derecho de dar placas del taxistas porque si no, estaría siendo cómplice del presunto secuestro contra Graciela.

Pancho López: No les digo, para variar, el personal que labora en este hotel no quiere colaborar con la autoridad, ¿qué no se dan cuenta que es una investigación y que tienen que colaborar por el bien de la ciudadanía?

Respecto a la nota de "Migrantes entran por el río Suchiate; la GN los contiene en Ciudad Hidalgo", de Eloísa Domínguez.

Manu Lazar: Que los regresen, si quieren entrar a México que lo hagan respetando el país y sus reglas, ¡ya estuvo bueno!

Luis Rocha: No es creíble el silencio de los presidentes de los países Centroamericanos ante la estampida de su población hacia los Estados Unidos de América vía México. La dimensión de este movimiento y la pasividad de los gobernadores centroamericanos apunta hacia la creencia de que es inducido por Donald Trump que busca alarmar a la población americana con esta rara migración.

¿Usted aceptaría que se metieran en su casa desconocidos sin ninguna invitación y le exigieran alimentos y atenciones? ¡No!, ¿verdad? Ojalá los politólogos aumenten la información y propongan soluciones porque no es justo que a México le toque la peor parte.