El Buzón

COMENTARIOS DE NUESTROS LECTORES EN REDES SOCIALES

*Señor Director:

Respecto a la nota titulada: "Órdenes de aprehensión contra feminicidas de Fátima, aún están en proceso", nuestros lectores hicieron los siguientes comentarios.



Mireya Castillo: Qué horror. Qué está pasando con las leyes en nuestro país.



José Varilla Mta: ¡Ya va a empezar con sus pretextos la fiscalia y a la mera hora los van a soltar porque no encuentran nada en contra de estos sujetos!.



Gretel Morales: No inventen, pues ojalá no los dejen libres por qué van a hacer lo mismo.



Lobote Ávila: Si los van a soltar por falta de orden de aprehensión, nomás que avisen una hora antes y que sea el pueblo quien les haga pagar por su crimen.



Fidelmar Becerril: En verdad que nuestro sistema de justicia es un bodrio, al rato ofrecerán disculpas y se van libres e inocentes.



Hanna Rosan: No hacen nada por que no son sus hijas, nietas, sobrinas etc, pero toca a un familiar de ellos y veremos como entran en acción.



Norma García Zavala: Yo me pregunto, ¿si fuera hija d alguno de la Fiscalia harían lo mismo ?



Bradley Justicia: Pues no que la mujer era de entre 40 Y 45 años de edad, esa para nada se parece a la del retrato hablado por la que ofrecieron 2 millones de pesos.

Quique Pasos: Como siempre, cada que ocurre una tragedia es cuando quieren arreglar su ineficacia.

