El Buzón

COMENTARIOS DE NUESTROS LECTORES EN REDES SOCIALES

Señor Director:

*Respecto ala nota titulada "Destituyen a director de Neurología, luego de presiones de AMLO", nuestros lectores hicieron los siguientes comentarios.



Yazmin Sanchez : AMLO rencoroso y vengativo? no lo creo, como puede ser posible que tengamos a estos gobernadores.



Anton Torres: Santos Perfecto.para los que se enojan por su remoción solo imaginen que acaba de morir y hay que sustutuirlo y que las leyes se apliquen.i



David Pedraza: Un logro más del pejeloco y su mal gobierno de 4ta luego va a salir a decir el mitomano sinvergüenza, que el no tuvo nada que ver ja.



Carlos Sant: Para poner a sus recomendados 90% inepto y 10% capacidad no tiene lo que se nesecita.

Luis Camacho: No se podia esperar menos.

Respecto ala nota titulada " Critica EU la falta de resultados en seguridad", nuestros lectores hicieron los siguientes comentarios.



Blanca Rosa Tovar: Cuando digo que no nos conviene seguir culpando los unos a los otros, obviamente no estoy culpando a nadie. Ni me toca ese rol como embajador. Estoy aquí para obtener resultados en nuestros retos compartidos. No politicemos la cooperación binacional en materia de seguridad.

Embajador Cristopher Landau.



Manuel Martinez : Dicho embajador que no se asuste en su USA es peor aquí porque los noticieros son una repetición y salen en primera página hasta culminar la tentación de ser lo peor.



José Antonio Cruz: Candil de la calle oscuridad de su casa, EEUU en cuestión de seguridad no canta mal las rancheras, ellos hasta asesinan a su propia gente.

*Las páginas de Crónica están abiertas a sus lectores. Favor de conectar con la redacción enviando su correspondencia a: Buzón de Crónica

►Londres 38, colonia Juárez, C.P. 06600

► Tel/Fax: 1084-5848 y 1084-5859

► e-mail: nacional@cronica.com.mx

► Facebook: LaCronicaDeHoy

Los textos no deberán exceder las 80 palabras.