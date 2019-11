El CPTM en la mira de Santiago Nieto

Las relaciones entre la 4T y los empresarios del sector turístico están cubiertas de escarcha. Son lo que le sigue, de frías. En ocasiones parece que se entendían, pero la realidad es que todavía hay muchas cuentas pendientes y hasta que no se salden no habrá nada parecido a una reconciliación plena, no será en este sexenio.

La semana pasada, semi ocultos en la nota que destacaba la investigación que realiza la Unidad de Inteligencia Financiera a Gerardo Ruiz Esparza, extitular de la SCT, se colaron unos renglones que nadie en la industria de viajes puede dejar pasar: Santiago Nieto y la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, están trabajando juntos en una investigación en contra del Consejo de Promoción Turística de México por desvío de recursos.

¿Qué tan alto llegará la investigación? Todo mundo sabe que los exdirectivos del CPTM no se mandaban solos. Eran parte de un grupo de poder que tocaba a los empresarios más importantes del sector e incluso a una exsecretaria de Turismo del sexenio pasado. Del curso que tome esa investigación dependerá si puede o no puede haber una relación funcional entre la 4T y los empresarios en este gobierno. Se habla con frecuencia de pillerías monumentales en el CPTM, pero hasta la fecha no hay sobre la mesa una investigación que exponga datos precisos con nombres y apellidos. Mientras eso no ocurra todo serán especulaciones. Si la hicieron que la paguen. Eso será lo mejor para todos.

La verdad, es una lástima el desencuentro porque para que el turismo brinde al país las respuestas generosas que puede dar, se requieren inversiones a granel y los empresarios son los protagonistas centrales. Los frutos del turismo están que ni mandados a hacer para la 4T y las banderas que asegura representar. En un artículo reciente de el Castor, un experto lo hizo notar. El turismo combate la pobreza y la desigualdad, preserva el medio ambiente y el patrimonio cultural y es principal fuente de empleos para jóvenes y mujeres en el país. Son características que embonan a la perfección con los dichos de la 4T.

Además, digo yo, posee una característica diferenciadora que lo hace único: da resultados en el corto plazo. Una buena campaña de promoción en primavera se deja sentir en el invierno del mismo año. No hay que esperar décadas, sino meses para administrar la abundancia, claro que eso de una buena campaña no es tan sencillo de lograr, pero puede hacerse con tiempo, dinero y esfuerzo y agregaría que talento. ¿Por qué a López Obrador no le ha caído este veinte? Las empresas del sector están hechas para abrir oportunidades para jóvenes menores de 30 años. Los destinos turísticos son polos de desarrollo regional, expanden sus beneficios a cientos de kilómetros a la redonda.

Los empresarios agrupados en El CNET se mueven y presentan propuestas de trabajo conjunto. El titular de Turismo, Miguel Torruco, afirmó que siempre será recibida con agrado toda iniciativa que se sume al trabajo y a las líneas de acción que ya la dependencia a su cargo viene desarrollando desde que inició el actual gobierno. Mostró su satisfacción al constatar que este organismo, que representa a una parte importante de los empresarios turísticos del país no sólo coincide en los temas principales de la agenda que ha establecido la Sector. Del resultado de la investigación de la UIF en contra del CPTM dependerá en buena medida el clima de las relaciones entre el gobierno y los empresarios del sector.

