El empresariado ante la 4T

Quiero empezar agradeciendo la oportunidad de escribir en La Crónica de Hoy, en especial a don Jorge Kahwagi Gastine.

¿Qué hacer como empresarios pequeños y medianos ante la 4 T? Los comentarios generalizados en restaurantes y cafés, tanto de la CDMX como de provincia, son que si 2019 estuvo difícil, que las ventas cayeron entre 20 y 30 por ciento, que las cámaras no sirven para nada, que no nos representan, que llegan a dirigirlas gerentes en lugar de empresarios, que papá Gobierno cerró la llave y nadie vendió nada... en fin, una serie de quejas y reclamos que no pasan de eso: grilla empresarial de café.

En lo personal, aunque reconozco que 2019 fue un año muy complicado, creo que también es una oportunidad para reinventarnos y adaptarnos a este nuevo régimen que nos tocó vivir.

La Concanaco lanzó una exitosa campaña publicitaria que me gustó mucho y se llamaba Hablemos Bien de Mexico y creo que todos, desde nuestras trincheras, debemos llevarlo como una forma de vida, en lugar de perder el tiempo en series de narcos.

Obviamente, el tema de la inseguridad está desbordado y es el gran pendiente que tiene el Gobierno de la Republica, pero también el gobierno no puede solo; la sociedad civil, de la cual formamos parte los empresarios, debe participar de forma cada vez más activa y propositiva, por el bien de todos. En este barco que se llama MÉXICO vamos en paquete todos los sectores sociales.

Los Empresarios Mexicanos tenemos un gran reto por delante, debemos ser más participativos en nuestras cámaras; los gerentes llegan porque nadie le quiere entrar, ésa es la verdad y los espacios se llenan. También nos falta mucha solidaridad entre nosotros, nos decimos todos amigos pero en la práctica nadie le pasa un negocio al otro; somos muy celosos de nuestras relaciones, como si se tratara de un secreto de Estado y en algunos casos hasta le ponemos el pie o grillamos a nuestro supuesto mejor amigo.

La realidad es que nos tenemos que poner las pilas o corremos el riesgo de desaparecer del mercado; en un mundo tan globalizado y con la tecnología que avanza a pasos gigantes nadie nos puede garantizar que lo que hoy es negocio mañana lo vaya a ser, ejemplos hay miles: muchos desaparecieron por el internet y otros por los cambios en los usos y costumbres de los clientes, lo que hoy está de moda puede caducar en menos de 24 horas, así están los cambios de la globalización. Y aquí entra lo que se denomina empresa socialmente responsable, que se vuelve la llave mágica para poder sobrevivir ante los embates de un mundo cada vez más complejo y globalizado.

Pasando a otro tema, mis fuentes en CFE me dicen que el ataque mediático a su director, Manuel Barttlet Díaz, está siendo financiado por empresas extranjeras interesadas en debilitarlo para encontrar condiciones más favorables en las negociaciones de contratos jugosos con esa dependencia. ¿Será?

El Rincón del Yayo

Este espacio tiene el objeto de tratar un tema que me apasiona y que no es otro que el buen vivir un rincón fifí en plena 4T.

En esta ocasión quiero recomendarles, a los que les gusta la comida española, El Chanclas, allá por los rumbos de Polanco, el cual consta de una carta como debe ser: corta pero concisa.

El Chuleton al cabrales, de lo mejor —sólo tiene dos sopas: lentejas o gazpacho, me inclino por el segundo, más ahora que están acabando los fríos—. marinado con un buen vino, ya sea Rioja o Rivera del Duero. De postre pidan los helados hechos en casa, el de carajillo, turrón o frutos rojos son imperdibles, acompañados de un buen café y un orujo, recordando a Galicia. El Servicio es estupendo y como siempre, El Chanclas, extraordinario anfitrión. Muy recomendable.

eduardogarciacasas@yahoo.com.mx

Empresario