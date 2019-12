“El lenguaje incluyente debería salir de la agenda del feminismo”: Concepción Company

"El lenguaje incluyente debería salir de la agenda del feminismo porque el feminismo tiene muchas cosas más importantes que discutir”, señaló ayer Concepción Company Company, Premio Nacional de Artes y Literatura 2019 en el campo de Lingüística y Literatura, durante la charla Feminismo para Centinnials, en el marco de la 33 Feria Internacional del Libro de Guadalajara.

“El lenguaje incluyente me parece artificial y peligroso. Es artificial porque si fuera real al movimiento se produciría en todas las etapas de la vida cotidiana de cualquier ser humano y entonces un padre diría: niños y niñas, los periódicos y en las políticas estaría: estimadas, estimados, estimades y estimadxs”, comentó.

Además, Company Company dijo que el uso de la “x” y el arroba para sustituir la “a” y “o” es elitista.

“Si no sé escribir y la mayoría de las lenguas del mundo no han tenido nunca escritura ¿no tienen derecho esas mujeres que han vivido en la oralidad a ser respetadas y ellos que han vivido en la oralidad a aprender a respetar?”, cuestionó.

No sólo es superficial el lenguaje incluyente, ya que, en opinión de la miembro de El Colegio Nacional, es peligroso porque la lengua es de todos.

“Es vistoso decir: soy políticamente correcto. El lenguaje incluyente está opacando los problemas de fondo: de verdadera discriminación, de brechas salariales, del derecho al aborto. Es peligroso porque aplaca la conciencia de los machos y nosotras creemos que tenemos visibilidad”, dijo.

Company Company aseguró que el directivo de Amazon que le dio un batazo hace ocho meses a Abril Pérez, es alguien que posiblemente decía: estimadas y estimados colaboradores trabajadorxs de Amazon. “Y estoy segura que los jueces que cambiaron el tipo de delito dicen: colaboradoras y colaboradores”.

Al decir “estimadas todas o todes” se piensa que las mujeres serán más visibles, agregó Company Company.

“La palabra hombre viene de un sustantivo en latín que no significaba hombre con testículos, significaba cualquier ser humano sobre el planeta. Vir, viri que es el hombre con testículo es masculino, pero la cualidad del hombre, es decir, la virtud, es femenino. Es decir, es totalmente arbitrario (el lenguaje)”, explicó.

La investigadora de la UNAM detalló que existen lenguas que no marcan género. “Todas las lenguas de América, desde Canadá hasta la Patagonia, se caracterizan por no marcar género, por no hacer distinciones de masculino y femenino en su lengua. Entonces mi pregunta es: ¿una mujer otomí no tiene derecho a ser respetada e incluida?, Claro que sí pero no tiene las herramientas en su lengua”.

SIMULACIONES. La lucha por la igualdad para que no excluyan a las mujeres sólo por ser mujer pero sin que las incluyan sólo por una cuestión de cuotas, añadió Company Company, debe aterrizarse en políticas públicas que no caigan en la simulación.

“Hay que educar en la igualdad. Hay una responsabilidad de la mujer en la educación de hombres y mujeres, de los hijos, porque estoy harta de oír en mi país: ya llegó tu hermano, dale de cenar”, expresó.

La también miembro de la Academia Mexicana de la Lengua advirtió de tener cuidado con las políticas culturales.

“Acabo de ver en Guadalajara que, para ser incluyentes, el Ayuntamiento tiene unos camiones rosas con un letrero vergonzoso: “La mujer es el mejor regalo de la creación”. Perdón, pero no me jodan, si no somos rosas ni paquetitos de regalo, ¿quién es el que asesoró a esa señora o señor que hizo el mensaje y pintó el camión de rosa?”, inquirió.

Company Company mencionó un tercer punto: el peligro del Día Internacional de la Mujer.

“Cuanto más nos pongan en pedestales y más nos feliciten, más desiguales vamos a seguir siendo. El Día Internacional de la Mujer, como les digo a mis colegas hombres: no quiero un día, quiero 364 para mí y a ti te voy a hacer El Día del Hombre. Dejemos de hacer políticas públicas culturales que cada día nos excluyen más en aras de una aparente igualdad”, sentenció.

NO AL RECHAZO. En la charla Feminismo para Centinnials también participaron Luna Miguel (de España), Mercedes D’Alessandro (de Argentina), María José Cumplido (de Chile) y Hanne Orstavik (de Noruega), esta última señaló que el patriarcado no es algo de los hombres hacia las mujeres, también es algo que las mujeres generan en ellas mismas.

“El feminismo también es importante para los hombres, lo es porque es sobre nosotras, ¿cómo un hombre puede tener una relación amorosa con una mujer si no se logra una unidad? Hay tanto odio y desprecio que se va creando un rechazo no sólo a nivel político sino que está sucediendo en todos nosotros, está sucediendo porque rechazan el amor, entonces la unidad no resultará y eso no es lo que queremos”, comentó Orstavik.

En su participación, la chilena María José Cumplido se refirió al performance El violador eres tú.

“El performance manifiesta cómo ha vivido Chile en esta última década. Desde 1973 hasta 1989 vivimos una dictadura muy violenta y conservadora que nos legó un país donde no existía el aborto, donde las mujeres no tenían los mismos derechos ni las mismas libertades. Ahora esa herencia está siendo cuestionada”, dijo.