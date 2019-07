El mil negocios amigo de AMLO

DRA. OLGA SÁNCHEZ CORDERO, SECRETARIA DE GOBERNACIÓN:

+Los únicos límites son, como siempre, los de la visión

James Broughton

La renuncia de Carlos Lomelí Bolaños a su cargo de superdelegado en Jalisco, pone en evidencia los cuestionamientos, las inconformidades y, con todo respeto, la escasa funcionalidad de este mecanismo implementado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Legisladores de Morena comentan, en corto, que las anomalías graves no sólo ocurren en Jalisco, sino en todo el país, destacando los casos de Chiapas, Guerrero, Estado de México, Yucatán y Baja California, lo cual ilustra que los famosos superdelegados tienen una clara intención de control político centralizado y de ejercicio discrecional del presupuesto de los programas sociales.

Diputados de Morena revelan que se sienten agraviados por el coordinador de los superdelegados, el senador con licencia Gabriel García Hernández, hombre de todas las confianzas de AMLO, quien, para empezar, no les da audiencia ni por equivocación, los trata con desdén y no se digna a reunirse con ellos ni para explicarles cómo funciona la figura de superdelegado en sus estados. Están ofendidos los diputados de Morena, porque Gabriel García les manda decir que no traten de inmiscuirse en la aplicación de los programas; y que si lo llegan a hacer, los acusaría con el presidente porque AMLO no quiere intermediarios en su política social.

Ante esta situación, diputados y senadores de Morena comienzan a revelar interesantes cuestiones…Por ejemplo, legisladores de Chiapas dicen que el superdelegado en su estado, José Antonio Aguilar Castillejos, está avalando, si no es que operando, la manipulación del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. El modus operandi es éste: los ayuntamientos de morenistas incorporan grandes cantidades de jóvenes al programa y los propios ayuntamientos quedan como los tutores capacitadores; pero de los 3,600 pesos mensuales que se recibe de apoyo para los jóvenes, solo les están entregando 600 pesos y cada ayuntamiento se queda con 3,000…

En Guerrero, el superdelegado Pablo Amílcar Sandoval no sólo ha mostrado una clara ineptitud, sino que también estaría manipulando los programas de apoyo al campo para fabricarse una base social y económica con la cual apropiarse de la candidatura de Morena al gobierno estatal…

Desde luego, el hecho de que este superdelegado sea hermano de la titular de la Secretaría de la Función Pública, aviva el agravio de los legisladores de Morena, porque ahí ven un claro conflicto de interés que no se investiga y una operación que permita agandallarse los espacios políticos para el grupo de Eréndira y de Pablo Amílcar…

En el Estado de México, dicen legisladores mexiquenses, la superdelegada Delfina Gómez peca de omisión y deserción del cargo porque, en los hechos, entregó la operación de los programas sociales al gobierno de Alfredo del Mazo en función de la vieja alianza del grupo de Higinio Martínez con la clase política de Atlacomulco que, dicen con amargura los morenistas, resiste a cualquier transformación….

En Yucatán estaría pasando algo similar, porque el superdelegado Joaquín Díaz Mena, aparte de haber metido a la nómina a sus parientes, es panista de viejo cuño y si bien está resentido con el PAN porque no le dio la candidatura a gobernador en 2018 y por eso la jugó por Morena, ahora estaría manipulando los programas para quedar bien con Dios y con el Diablo; es decir, con Morena y con el actual gobernador panista.

Finalmente está el caso de Jaime Bonilla, quien se valió del cargo de superdelegado para orientar la aplicación de los programas sociales a la construcción de su candidatura para gobernar a Baja California. No conforme con eso, ahora quiere ampliar su mandato tres años más.

Con bajo perfil y en corto, legisladores de todos los partidos, incluido especialmente Morena, dicen que tal vez por eso los programas sociales estelares de AMLO no tienen reglas de operación. Los padrones fueron hechos por cuates y no tienen indicadores, mecanismos de contraloría social, ¡ni transparencia!…

Internet: Lmendivil2010@gmail.com

Facebook: Leopoldo Mendivil

Twitter: @Lmendivil2015

Blog: @leopoldomendivil.com