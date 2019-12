El populismo y sus similitudes

mucho se ha dicho en torno de las similitudes entre Donald Trump y nuestro Señor Presidente.

El populismo (entendido como la invocación de esa invisible entidad denominada pueblo en cuya comprensión están los marginados y faltos de oportunidad), tiende también a presentar al líder como un hombre expuesto y dispuesto al sacrificio, en aras de la redención de sus desposeídos por los cuales llegaría a darlo todo, excepto la traición de sus principios.

Por eso en uno y otro casos (DT y AM), el juicio político no ha sido nada más una similitud circunstancial, sino una forma heroica de hacerle frente. Y en ambos casos (el de AM culminado; el de DT por venir), han salido indemnes y fortalecidos,

Uno (AM), para ganar más tarde la Presidencia por el margen más alto de la historia electoral; el otro (DT), listo para ganar la reelección.

Al actual Señor Presidente le achacaron la violación de un amparo. Un asunto judicial. En el caso de Trump, una obstrucción al proceso de investigación del Senado. Una violación política.

—¿Cómo reaccionaron cada uno de ellos? De manera muy similar.

Recordemos:

“ (AM) Muy poco voy a argumentar en términos jurídicos sobre la falsedad de este juicio. Hemos reiterado nuestra defensa en numerosas ocasiones. Sólo diré que no he violado la ley, que jamás he actuado en contra de la justicia y nunca ha sido mi intención hacerle mal a nadie…

“Nunca firmé ningún documento ni ordené que no se respetara la suspensión del amparo otorgado al presunto dueño del predio “El Encino”.

“Por el contrario, hay constancias de que todos los servidores públicos responsables del caso cumplieron con su deber…

“…El dolo y la mala fe es de quien me acusa, de quienes me acusan. Tengo la conciencia tranquila. Desde hace muchos años que lucho por mis ideas y lo hago apegado a principios, uno de éstos es, precisamente, hablar con la verdad y conducirme con rectitud. Tengo la certeza absoluta de que no se me juzga por violar la ley sino por mi manera de pensar y actuar, y por lo que pueda representar, junto con otros mexicanos, para el futuro de nuestra patria.

“Atendamos lo evidente: diputadas y diputados, en México, hoy, se debaten dos proyectos de nación, y de nación en la globalidad, distintos y contrapuestos, y a los que verdaderamente mandan junto con los que mal gobiernan al país, les preocupa y les molesta que nuestro programa en la Ciudad —de crecimiento económico, generación de empleos, construcción de obras públicas, de educación, salud y vivienda y de apoyo a los más humildes y olvidados— se propague cada día más, se acredite entre la gente y se aplique a nivel nacional…”

DT escribió:

“…están desesperados por distraer del extraordinario estado económico del país, del gran auge de trabajo, de los niveles históricos de las Bolsas, de una creciente confianza y de ciudadanos que prosperan…

“…Las imputaciones para un juicio político presentadas por la comisión de procesos jurídicos no son reconocibles bajo ningún estándar de teorías ni interpretaciones constitucionales, ni jurisprudencia. No incluyen delito, fechoría ni ofensa alguna. ¡Le han rebajado su importancia a la horrenda palabra de­ ­impeachment…!

“Al proseguir con su inválido procedimiento, están violando sus juramentos, están rompiendo con su lealtad a la Constitución y están declarando una guerra abierta en contra de la democracia estadunidense…. Su primer cargo, de “abuso de poder”, es una invención insincera, sin fundamentos, sin mérito, producto de su imaginación…

“…Están indispuestos y son incapaces de aceptar el veredicto que surgió de las urnas durante las grandes elecciones de 2016. Así que han pasado tres años seguidos intentando socavar la voluntad del pueblo estadunidense y anular sus votos. ¡Consideran a la democracia como su enemiga…!”

Y más similitudes:

“…están desesperados (DT) por distraer del extraordinario estado económico del país, del gran auge de trabajo, de los niveles históricos de las Bolsas, de una creciente confianza y de ciudadanos que prosperan…”

En su tiempo AM dijo: “Ustedes me van a juzgar, pero no olviden que todavía falta que a ustedes y a mí nos juzgue la historia. ¡Viva la dignidad! ¡Viva México!”.

DT, escribió esto:

“…Es terrible lo que están haciendo, pero ¡ustedes tendrán que vivir con ello y no yo…!Dentro de 100 años, cuando la gente recuerde este asunto, quiero que lo entienda y que aprenda de él para que nunca más le vuelva a suceder a un presidente…”

Dos gotas de agua…

rafael.cardona.sandoval@gmail.com

elcristalazouno@hotmail.com