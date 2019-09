El Senado solicita a Mireles renunciar

El Pleno del Senado aprobó un pronunciamiento donde solicita a José Manuel Mireles renunciar a su cargo de subdelegado del ISSSTE en Michoacán luego de sus expresiones, machistas, misógina y violentas contra las mujeres que realizó en días pasados, donde incluso se refirió a las concubinas como “pirujas”.

Por unanimidad, los senadores también solicitaron al director del ISSSTE, Luis Antonio Ramírez Pineda, realizar “las acciones pertinentes” para garantizar los derechos humanos de los pacientes y usuarios de esa institución.

Por la mañana, los senadores exigían la destitución de Mireles, pero más tarde, la mayoría de Morena “descafeinó” el pronunciamiento y sólo se pidió al exlíder de las autodefensas, que él mismo renuncie a ese cargo.

La Comisión de Equidad y Género del Senado aprobó un punto de acuerdo donde se pedía la destitución e inhabilitación de Mireles para ejercer cargos públicos. También acordó solicitarle a la Secretaría de la Función Pública la inhabilitación de Mireles para ocupar cargos públicos, pero ello quedó sólo en esa comisión, pues el Pleno decidió otra cosa.

Mireles “debe irse al ¡carajo!”, demandó el exdirector del IMSS, Germán Martínez, al referirse al delegado del ISSSTE en Michoacán.

“Repudio, como michoacano, las expresiones de Mireles y digo, como michoacano que apoya al presidente López Obrador, que Mireles y, lo digo con palabras del presidente López Obrador, Mireles al ¡carajo! Debe renunciar Mireles del cargo que tiene de funcionario público, porque eso no representa a los ciudadanos”, sostuvo.

Al inicio de la sesión de este jueves, senadoras y senadores de todos los grupos parlamentarios advirtieron que las disculpas ofrecidas por el exlíder de las autodefensas de Tepalcatepec, no son suficientes, por lo cual debe separarse del cargo.

La panista Josefina Vázquez Mota, pidió el respaldo del Pleno para que proceda la destitución de Mireles. Incluso planteó firmar una carta para exigir al director del ISSSTE su destitución inmediata.

“Estar del lado del agresor, es estar del lado de la complicidad y del lado de la violencia. De verdad, no podemos permitir como Senado, estas agresiones reiteradas cada vez más soeces y vergonzantes. Pido el acompañamiento de todas y todos los senadores para esta destitución inmediata”, emplazó.

La senadora por el PRI, Vanessa Rubio, consideró inaceptable que alguien que se expresa así de las mujeres pueda ser representante del servicio público.

PIRUJAS Y NALGUITAS. A través de un video que se hizo viral, la semana pasada, Mireles llamó “pirujas” a las parejas de derechohabientes, aunque después ofreció disculpas. Pero tan solo unos días después, se dio a conocer otro video donde llamó “nalguita” a una mujer.

“Un dirigente me amenazó con llevarme 15 mil personas a tomar la delegación si no le daba una base, porque había conocido una ‘nalguita’ nueva. Son palabras de él, no mías”. “Yo les llamo de otras cosas, a lo mejor más feas, pero esas no son palabras mías”, recordó.