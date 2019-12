El Templo Mayor, visto a través de otra luz

Hace 10 años, el artista plástico Fernando Aceves se integró al equipo del Proyecto Templo Mayor (PTM) para retratar los hallazgos que realiza día a día, en el corazón del Centro Histórico de la Ciudad de México, el grupo de investigadores que encabeza el arqueólogo Leonardo López Luján.

El resultado de esa colaboración es la exposición Luz de adentro. Ofrenda al Templo Mayor que se exhibe actualmente en el museo de la zona arqueológica y que en palabras del artista recupera la tradición de pintar la historia antigua que hoy ha reemplazado la fotografía.

“Es una gratitud y sorpresa estos diez años que he trabajado con el equipo de Leonardo López Luján y que en el Proyecto Templo Mayor me abriera sus puertas porque me han enseñado tanto y se ha hecho ya una amistad entrañable. Es indescriptible ver las ofrendas preservadas por la humedad en esta ciudad que las sepulta”, dijo Fernando Aceves.

La exposición reúne cerca de 50 obras entre óleos y acuarelas de gran y pequeño formato, sobresaliendo por el número de veces retratada, la Ofrenda 126 la cual está asociada al monolito de la diosa Tlaltecuhtli.

“Cuando empecé a trabajar y tuve la oportunidad de entrar al sitio Ajaracas, la ofrenda estaba anegada y el agua subía y bajaba unos 5 centímetros cada 15 segundos. Ahí ya me volví loco al ver estos mensajes en el corazón de la nación”, expresó durante la inauguración de la muestra.

El artista señaló que una de sus pinturas de la Ofrenda 126 se expuso en 2010 en el Museo de Arte Moderno.

“Recuerdo que en esa época estaba prohibido tomar fotos adentro de la excavación porque todavía estaban haciendo investigación y no llegaban a una conclusión, pero Leonardo López Luján me permitió exponer lo que vi y eso fue algo inusitado porque le dio la anteprima iconográfica de los hallazgos a la pintura cosa que no había sucedido hace 150 años”, externó.

¿Por qué se interesó en Templo Mayor?, se le preguntó. “Siempre me ha gustado la arqueología y había leído que habían descubierto esta piedra (Tlaltecuhtli) y que debajo había un sótano. Le pregunté a Leonardo si necesitaba un dibujante y me dijo que sí, le pregunté si podía pintar en el sitio y dijo que sí, entonces a partir de ese día formé parte del equipo”, narró.

Aceves opinó que la relación entre dibujantes y arqueólogos fue algo que encontró interesante López Luján, Premio Crónica 2019.

“Creo que encontró interesante que alguien llegara a tocar la puerta para poder pintar ahí. Últimamente la fotografía suple (al dibujo), pero lo que me interesa es tratar de transmitir la emoción, ejercer mi oficio y también aprender”, destacó.

El artista comentó que sus obras no buscan ser una pintura científica pero sí quiere transmitir las luces que salen de la concha, del lodo, del agua y todo lo que registran en el Proyecto Templo Mayor.

“La ofrenda que más me impresionó fue la 126, pero estamos hablando de 200 metros cuadrados del área que trabaja el equipo interdisciplinario y ahí han encontrado 70 ofrendas en 10 años. Es un lugar tan fértil, misterioso y poderoso que estoy muy agradecido de presenciarlo”, indicó.

En el evento estuvo presente el arqueólogo Miguel Báez, quien señaló que tener a Aceves significa una mirada distinta al proyecto.

“Nosotros encontramos los restos ya degradados de una ofrenda, pero gracias a la visión de Fernando podemos imaginarnos esos contextos en el momento en que fueron depositados. Ésa es una de las grandes virtudes de su obra y algo que particularmente para nosotros es de gran importancia”, comentó.

► La exposición permanecerá hasta marzo 2020 en el Museo Templo Mayor, ubicado en Seminario 8, en el Centro Histórico de la Ciudad de México.