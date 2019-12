“El Tren Maya no será otro Atenco”, afirma el Procurador Agrario

Luis Hernández-Palacios Mirón, procurador Agrario, aseguró que “el proyecto del Tren Maya no será otro Atenco, pues reiteró que se trata de una obra integral de desarrollo para las comunidades a lo largo de 1,500 kilómetros, que abarcará esta construcción por cinco estados del sureste mexicano.

“La gente nos pidió más tren, yo lo constaté en una de las localidades donde hubo consulta”, aseguró el funcionario.

Indicó que para cada uno de los tramos de construcción habrá una consulta, así como asambleas de los grupos agrarios, cuando sus tierras tengan alguna forma de participación del proyecto para determinar la forma en que se van a incorporar.

Sobre la consulta realizada el pasado fin de semana, el funcionario federal aclaró que ésta tenía que ser previa a que exista el proyecto ejecutivo, porque se trataba de conocer la aceptación al proceso de desarrollo.

“Era una condición necesaria llevar a cabo la consulta indígena prevista en el Tratado 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), porque son derechos de los pueblos originarios que establecen que tiene que ser una consulta previa, libre, informada, culturalmente adecuada”, precisó el procurador Agrario.

Luis Hernández Palacios Mirón todo el tiempo afirmó que no se prevén conflictos por afectaciones en núcleos agrarios. Aseguró que vendrá una etapa particular en que, contando con el proyecto ejecutivo, en la definición precisa de los términos de construcción, deberá llevarse a cabo una consulta particular en cada uno de los tramos.

“Deben llevarse a cabo las asambleas de los núcleos agrarios cuando sus tierras tengan alguna forma de participación en el proyecto para definir la forma en que se van a incorporar. En ello existe una condición muy importante para establecer las alternativas de su incorporación, porque el 100 por ciento de la inversión va a estar a cargo del gobierno federal”.

Afirmó que los vínculos entre los núcleos y el gobierno serán a través de un proyecto de inversión, donde las alternativas de integración pueden ser múltiples, de acuerdo con la participación de sus tierras en el proyecto, que pueden ser desde compra, contratos de asociación, aportación de tierras en las empresas que se constituyan en términos de la edificación de las terminales, y las propuestas tendrán que ser convenidas con la asamblea de cada núcleo agrario, indicó Hernández-­Palacios.

“El primer saldo de una opinión de las comunidades es extraordinariamente favorable, porque abre posibilidades efectivas de desarrollo del proyecto”, dijo confiado el funcionario.

Aseguró que este proceso de la consulta no estaba restringido a que participaran exclusivamente las comunidades de los pueblos originarios.

“En algunos de los puntos, en Xpujil, concretamente, había un grupo con una opinión crítica al proyecto del Tren Maya. Se le dio la oportunidad de que expusiera, lo hizo de manera muy reducida, y en ningún otro punto se presentaron voces disidentes... El diálogo sigue abierto”, afirmó.

El Procurador Agrario informó que estuvo en una de las localidades donde se realizó la consulta, y lo que constató fue que la gente pidió más tren y más estaciones.

“Queremos más lugares de parada; queremos que nuestros pueblos se conecten con vialidades a los lugares, queremos que nos den oportunidad de que en las estaciones dispongamos de espacios para la oferta de nuestros productos artesanales o agropecuarios; queremos tener participación en la obra y en el manejo del tren; queremos capacitación para poder participar y queremos que se respete la selva”, reprodujo el árbitro de los conflictos agrarios.