En 2021, el partido mayoritario presidirá la Camara baja 18 meses

Con 331 votos a favor, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó ayer en lo general y en lo particular la iniciativa que reforma los artículos 17 y 51 de la Ley Orgánica del Congreso General, por lo que para el año 2021 el partido que obtenga la mayoría legislativa en las elecciones intermedias podrá presidir la Mesa Directiva por tres semestres.

Cuando se llevaba a cabo la votación, Porfirio Muñoz Ledo, hasta hoy presidente de la Mesa Directiva, pidió la revisión del tiempo en el reloj del salón de plenos, “porque está marcando progresivamente cuando es una ley antigua, los transitorios son desmesurados y contradictorios, hasta los aparatos se sonrojan. “Chinguen a su madre. ¡Qué manera de legislar!”...

Así, se estableció que los tres semestres legislativos, cada uno está comprendido por un periodo de sesiones ordinarias y el receso inmediato posterior. El Congreso de la Unión deberá emitir una reforma integral al marco jurídico que rige la organización y funcionamiento de la Cámara de Diputados, en un plazo de 60 días naturales contados a partir de la publicación del decreto.

La única iniciativa al respecto sólo la ha presentado Porfirio Muñoz Ledo, quien hoy concluye su periodo como presidente de la Mesa Directiva.

En la sesión de ayer —que fue abierta a las 13:30 horas del pasado martes y se reanudó este miércoles— también fue aprobada la integración de una cuarta vicepresidencia de este órgano de gobierno que se prevé la detente la cuarta fuerza política representada en el Palacio Legislativo, es decir el PT, que cuenta con 35 legisladores.

En la iniciativa con proyecto de decreto se indica: “Se reforma el artículo 17, en sus numerales 1, 7 y 8 y se adiciona un párrafo tercero al artículo 51, ambos de la Ley Orgánica del Congreso General.

Ahora el artículo 17 de esa ley dice: “La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados será electa por el Pleno. Se integrará con un presidente, cuatro vicepresidentes y un secretario propuesto por cada bancada, pudiendo ésta optar por no ejercer este derecho. Los integrantes de la Mesa podrán ser reelectos”.

Cabe resaltar en su numeral 8 que “la presidencia de la Mesa Directiva no recaerá en el mismo legislativo en un diputado que pertenezca al grupo parlamentario que presida la Junta de Coordinación Política (Jucopo), salvo en el caso previsto en el artículo 31 numeral 3.

En el artículo 51 se estableció que el director general de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Diputados será nombrado y, en su caso, removido por la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos. Esta disposición se hará efectiva a partir de que esté en vigor el decreto.

Así, la propuesta alcanzó 331 votos a favor, 198 en contra y cero abstenciones.

El decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).(Eloísa Domínguez)

Durante las posturas de las bancadas se solicitó la adhesión de seis artículos transitorios. Uno para determinar que el decreto entrará en vigor el 15 de agosto de 2021, salvo lo dispuesto en los siguientes transitorios.

Sobres estos cambios a la Ley Orgánica, Mario Delgado, presidente de la Jucopo, indicó que para evitar conflicto de interés entre el presidente de la Mesa Directiva y las demandas contra la Cámara baja se requería que la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos sea la que nombre y, en su caso remueva, al director general de Asuntos Jurídicos.

La iniciativa fue turnada al Senado.