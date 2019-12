“En México está rezagado el crédito”: Carlos Ochoa Valdés

Definitivamente el año que acaba en materia económica no trajo buenas noticias, al grado que el Banco de México determinó el crecimiento 0% del país y con ello una marcada desaceleración de nuestra economía.

Por tal razón, conversamos con Carlos Ochoa Valdés, director general adjunto de Grupo Crédito Real, experto en materia de de­sarrollo y financiamiento, quien nos comparte su visión sobre la economía del mercado mexicano, expectativas y oportunidades.

—La base del desarrollo de una economía es el crédito ¿Hoy en día cuál es la situación del mercado crediticio?

—El mercado mexicano de crédito bancario está claramente rezagado, prueba de esto es que el crédito total otorgado en México como porcentaje del PIB asciende únicamente al 48.4% (al 2T19), lejos de economías como EU, Japón o China, que están en niveles superiores al 150% o incluso de economías de nivel medio como puede ser Grecia, que alcanzaba un nivel del 89% al cierre de 2018.

De acuerdo con el Reporte Global de Competitividad 2018, emitido por el FEM, en materia de crédito interno al sector privado, México se encuentra en el lugar 97 de 140 países analizados. Y, en lo relativo a la brecha crediticia, se encuentra en el sitio 102.

A lo anterior, se suma el crecimiento dispar en el otorgamiento de crédito. De acuerdo con el 9º Reporte de Inclusión Financiera de la CNBV, mientras que, de junio 2016 a junio 2017, la cartera de la banca múltiple destinada a grandes empresas aumentó 20%, aquélla destinada a las Mipymes creció únicamente 7%. Y, a nivel individual, esta desigualdad se refleja claramente en las cifras per cápita, tanto en el monto como en el número de créditos otorgados en los diferentes estados que conforman la federación.

Por lo que, en materia de créditos, a México todavía le queda un largo camino por recorrer.

—En México, ¿estamos en un estancamiento o desaceleración económica?

—Siendo estrictos con el comportamiento de la economía mexicana, al momento ésta se encuentra en un proceso de desaceleración, mas no de recesión, desde nuestra óptica. No obstante, no es del todo descartable un estatus técnico de desaceleración si ciertos indicadores decaen, principalmente en la construcción e industria, no tanto así en el sector microfinanzas, donde operamos, ya que las transferencias del gobierno federal permiten apuntalar el ingreso de buena parte de nuestro mercado objetivo.

—¿Cómo aporta al desarrollo económico Crédito Real?

—Crédito Real aporta al desarrollo económico a través de la constante búsqueda de la inclusión financiera de clientes normalmente desatendidos por la banca tradicional, ofreciendo diversas soluciones a la medida de la población de bajo y mediano ingreso, para solventar sus necesidades de consumo e inversión, brindando con ello el impulso necesario para capitalizar diversas oportunidades que se les presenten, lo que a su vez permite generar dinamismo económico.

—¿En qué se diferencia Crédito Real del crédito bancario tradicional?

—Mientras que la banca tradicional se enfoca primariamente en la población de mediano y alto ingreso, Crédito Real dirige sus esfuerzos hacia la atención de segmentos C y D+, mediante una fuerza de ventas orientada directamente al cliente, la cual está respaldada en un proceso de oferta de créditos, apoyada por un profundo análisis paramétrico.

Adicionalmente, la Compañía está constantemente buscando iniciativas que le permitan extender su penetración de mercado, como pueden ser alianzas estratégicas y acuerdos de exclusividad, en contraste con las entidades que conforman la banca tradicional, que se caracterizan por la competencia entre sí, en las diversas regiones donde operan. En este sentido, Crédito Real tampoco busca competir frontalmente con la banca comercial, sino más bien aprovechar los espacios que ésta deja.

—¿Hacia dónde va el mercado del crédito en México?

—Es evidente que el siguiente escalón hacia la inclusión financiera es la vía digital. Por lo que, el Banco de México ya dio un paso importante a través del lanzamiento de CoDi; esperando que el uso constante de esta plataforma aumente el conocimiento del comportamiento crediticio en México.

Aunque es importante considerar la prevaleciente estructura transaccional del país, la cual se encuentra cargada del lado del “efectivo”, por lo que que tomará tiempo y esfuerzo el dejarla atrás con nuevos medios digitales.

—¿Cómo describirían la experiencia de su primer Investor Day realizado en NY?

—Como una experiencia muy positiva, empezando desde la organización, puesto que en las solicitudes de asistencia al evento se sobrepasó la capacidad de aforo planeado, aun, en vísperas lejanas de la fecha de realización.

Asimismo, este evento nos permitió compartir nuestro modelo de negocio y expectativas de crecimiento con grupos de interés de distintas partes del mundo, los cuales fueron gratamente receptivos a nuestra tesis de inversión.

—¿Cuál ha sido la retroalimentación recibida?

—En general, los comentarios han sido bastante positivos, resaltando la organización, la sede, pero sobre todo la calidad de presentación del cuerpo ejecutivo, destacando la participación de nuestro Presidente Ejecutivo, así como la de Carlos Elizondo, quien nos ayudó a plantear el preámbulo de temas a tratar.

En este sentido, quiero compartirles mi entusiasmo, al ver mi interacción, cara a cara, con el inversionista, y poder conocer su sentimiento sobre Crédito Real, así como su validación sobre las iniciativas estratégicas que estamos ejecutando para su apuntalamiento.