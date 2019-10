Encuestas perfilan “sí” a 5 años de gobierno en BC

Sin incidentes y con una abrumadora tendencia a que el próximo gobierno estatal, que arranca el 1 de noviembre, tenga una duración de cinco años y no de dos, se llevó a cabo en los cinco municipios de Baja California, la consulta ciudadana organizada por el Congreso del Estado.

Los legisladores no dieron cifras sobre el número de personas que participaron, mas extraoficialmente, de una votación aproximada de 80 mil personas.

Además cabe mencionar que pesar de que se esperaban posibles incidentes, finalmente no se dieron, en vista de que este sábado se tuvieron que cancelar asambleas distritales de Morena en Mexicali, debido a que los militantes llegaron a los golpes.

El gobernador electo de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, acudió poco después de las 9:00 horas a votar a una casilla cercana a su domicilio en la ciudad de Tijuana.

La legisladora de Morena, Miriam Cano, coordinadora de la Comisión que se encargó de llevar a cabo este ejercicio ciudadano, refirió que entre el 70 y el 80 por ciento de los participantes votaron porque la duración de la administración estatal sea de cinco años. Puntualizó que dicha cifra preliminar es con base en conteos rápidos y encuestadoras como Mitofsky.

A pesar de que especialistas en el tema han asegurado que esta consulta no sería vinculante ni tendría validez jurídica o legal, Cano subrayó que sí será de utilidad para saber el sentir de los bajacalifornianos, y con base en ello contemplar la posibilidad de una contrarreforma.

“Esta actividad es sobre todo un ejercicio de civilidad y transparencia, en el que se ha depositado especial cuidado para que los propios bajacalifornianos participen en las mesas fungiendo como presidentes, secretarios, escrutadores u observadores”, comentó.

Al respecto, el diputado Juan Manuel Molina, también de la fracción de Morena, dijo que ya hoy lunes se tendrán cifras exactas y definitivas tanto de las tendencias, como del porcentaje de participación.

Dijo que el objetivo primordial de esta consulta es tomar en cuenta a los bajacalifornianos, antes de la remisión de la Reforma Constitucional al Ejecutivo, para su promulgación, y para que posteriormente pueda pronunciarse la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Cabe mencionar que se instalaron 250 casillas en los cinco municipios del Estado, incluidas las zonas rurales, y en cada una se entregaron 400 boletas. Según los diputados locales, el ejercicio tuvo un costo de 250 mil pesos.