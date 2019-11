Enjambre y la virtud de hacer música honesta

Enjambre es una de las bandas más representativas de su generación; durante la última década se convirtieron en el estandarte de una nueva oleada de proyectos que empezaron a hacerse de un lugar importante dentro del gusto del público, así como de los puestos estelares en grandes festivales alrededor de todo el país.

Sin embargo, su camino no ha sido del todo fácil, llevan casi veinte años creando música, lo cual ha implicado un largo trecho entre la independencia y el éxito masivo: “Nunca nos ha movido la idea de hacer música por querer gustarle a la mayor cantidad de gente posible, ni para llenar estadios, lo que realmente nos ha motivado todos estos años es hacer música que nos guste, al fin y al cabo, siempre estuvimos en una posición donde no teníamos nada que perder”, declaró a Crónica, Luis Humberto Navejas, vocalista de la banda.

Con el pasar de los años la agrupación mexicana ha tenido una evolución notable, desde sus primeros pasos con el disco El Segundo es Felino (2008), con el encanto común de las bandas primerizas; hasta Imperfecto Extraño (2017), con el que se introdujeron a una etapa más madura.

“El proceso de composición sigue siendo parecido a lo que hacíamos al principio, eso no ha cambiado mucho. Lo que sí se ha transformado bastante es el tiempo y la forma en que nos manejamos dentro del estudio. Nuestro nuevo disco —planeado para ver la luz en marzo del 2020— será más técnico y desarrollado en cuestión de producción”, aseguró.

Enjambre es una de esas bandas ambivalentes, a través de sus letras Luis Humberto Navejas es capaz de plasmar historias que conmueven, que resultan tan familiares como un corazón roto, y al mismo tiempo, son capaces de invitar a la reflexión a través de tópicos mucho más profundos sobre lo que implica estar vivo.

“Siempre me he sentido con la libertad de escribir canciones profundas y otras tantas con temáticas más divertidas o simples. Por ejemplo, lo que más me llama la atención últimamente es la forma en que la gente tiene siempre la cabeza agachada, con la mirada fija en las manos, sobre estos aparatos que se han convertido en una vida artificial portátil”, acusó.

“Al momento de hacer canciones no sigo una temática en específico, simplemente sigo ese instinto de ser completamente honesto, así nos manejamos como banda, hacer música con la que nos sintamos cómodos sin seguir ninguna modita o tendencia”, sentenció.

Los originarios de Fresnillo, Zacatecas, se presentarán este 30 de noviembre en el Palacio de los Deportes, de la mano de su más reciente sencillo “Siempre Tú”.