Enrique Guzmán sana su cuerpo al ritmo del rock and roll

El cantante Enrique Guzmán reconoció que a sus 76 años de edad se siente fuerte para seguir cantando, su pasión por los escenarios lo motiva a continuar activo y lo demuestra con un nuevo álbum titulado Se Habla Español, el cual contó con la colaboración de Gustavo Farías, productor de Juan Gabriel.

“Estoy muy contento con mi salud, me deja trabajar y convivir con mis nietos. La vida ha sido noble conmigo. Sin duda, le tengo miedo a la muerte porque amo la vida”, expresó Guzmán.

Para el cantante este reciente disco significa el más importante de su carrera artística porque se trata de un proyecto diferente, digitalmente es el más moderno y cuenta con la presencia de colegas como Paul Anka, Kalimba, Shaila Dúrcal, Pedro Fernández, Edith Márquez y Miguel Río, por mencionar algunos.

“Paul Anka se paró en el estudio y no quiso cantar en español porque no le gusta, entonces yo canté con él en inglés. El disco está físicamente completo, me encantó mucho la voz de Kalimba”, detalló el cantante.

Indicó que la clave de su vigencia se debe a que “he neceado mucho. No me gusta observar qué sucede, más bien tengo muchas cosas por hacer, precisamente porque tengo 76 años y no tengo tiempo de esperar a nadie”.

“No me gusta la música nueva, prefiero mi música que desde hace 60 años comenzó a sonar. Todo inició cuando decidí grabar ‘La Plaga’, tema que es tan actual como hace años”, aseguró.

Destacó el trabajo realizado por el productor Gustavo Farías, a quien considera un cómplice en esta nueva aventura musical: “Estar en el escenario me quita dolores de cabeza, sueño y cualquier malestar que pueda existir”.

Por ultimo, detalló que realizará una serie de conciertos para dar a conocer su reciente disco. El artista tiene considerada la presencia de Angélica María y probablemente la participación de Alejandra Guzmán, pero subrayó que “no es seguro debido a la agenda de trabajo”.

La gira homónima al material discográfico comenzará en Monterrey, como un ensayo general para la presentación en el Auditorio Nacional el próximo 10 de octubre, con la que planea visitar distintos puntos al interior de la república.