Entregan planta de bombeo que llevará agua al Ajusco medio

El Gobierno capitalino, a través del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, entregó los trabajos de rehabilitación de la Planta de Bombeo del TC- 4, en la alcaldía de Tlalpan, que manda 510 litros por segundo a 22 colonias en beneficio de 110 mil habitantes de la zona del Ajusco medio.

La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, explicó que la rehabilitación de las plantas de bombeo es la primera etapa de las acciones para el mejoramiento del suministro de agua y la segunda etapa continuará con la sectorización, control de presiones y revisión de tuberías para evitar fugas.

“Nuestro objetivo es que cuando dejemos el Gobierno de la Ciudad (de México) no tengamos estos problemas, no solamente mejore la distribución de agua y todo el mundo tenga agua, sino también que podamos utilizar, sustituir algunos pozos del oriente inclusive”, señaló.

Tras recorrer las instalaciones de la planta de bombeo, ubicada en la colonia Torres de Padierna, explicó la complejidad de poder llevar el agua a zonas elevadas de la alcaldía e informó que la nueva metodología de trabajo del Sistema de Aguas (Sacmex) está centrada en mejorar las instalaciones, la infraestructura del agua, controlar la presión y de ser necesario, cambiar tuberías.

“El modelo anterior era cambiar tubería, nada más, pero si se cambia tubería y no se resuelven las plantas de bombeo, no se resuelven las presiones, no se resuelven las válvulas, todo eso, pues de todas maneras no se resuelve; eso ya lo vimos en la ciudad, que durante muchos años se cambió la tubería y de todas maneras no se resolvió el problema del abastecimiento de agua”, recordó.

El coordinador General del ­Sacmex, Rafael Bernardo Carmona Paredes, informó que los trabajos para mejorar los servicios del agua y el drenaje tuvieron una inversión de 26.6 millones de pesos.

Explicó que la Planta TC4 bombea agua a la parte alta de la demarcación, a las Plantas de Bombeo TC6, TC9 y TC13 —todas remodeladas— para suministrar el líquido a colonias como Rincón del Mirador, Cuchilla de Padierna, Lomas Altas de Padierna y Torres de Padierna, entre otras.

“Para nosotros esta planta es el corazón del sistema hidráulico, que nos permite irrigar toda esta zona de la alcaldía, el cuidado, el mantenimiento que tengamos de esta planta nos permitirá ser más eficientes en nuestro servicio”, aseguró.

Dentro de los trabajos que se realizaron en la planta TC4 se informó de la colocación de cinco bombas nuevas, cinco motores, 10 nuevos arrancadores, una nueva subestación y la adquisición de una nueva grúa viajera.

En las plantas de bombeo TC6, TC9 y TC13, también se instalaron nuevas bombas, motores y arrancadores que permiten enviar con la suficiente fuerza el agua para que llegue a las colonias mencionadas.