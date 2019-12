Envía CIDAR nota aclaratoria y reclama probidad

Atendiendo a una aclaración de José Montes de Oca Guerra, director de CIDAR, bajo los artículos 11 y 12 de la Ley reglamentaria del Artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derecho de réplica y a raíz de un artículo publicado el 3 de diciembre en esta columna, con el subtítulo “Boletín el SAT a CIDAR por incumplimiento” y en posterior carga aclaratoria señala que “jamás ha sido participe de fraude alguno como lo intenta señalar la publicación , por el contrario, la moral a la que represento, así como el suscrito trabajamos para dar el mejor servicio a los ofertados, por ello es incoherente y por además arriesgado intentar señalar a mi representada –CIDAR- como una empresa que engaña a sus clientes, pues es inverosímil pensar que dicha empresa se pueda mantener a lo largo de los años , si se dedica a engañar y defraudar a clientes”.

Posteriormente reconoce “en el punto cuatro de su nota aclaratoria que si bien CIDAR se encuentra señalada como EFOSO (Empresa Facturadoras de Operaciones Simuladas) también lo es que al momento se ésta aclarando dicha situación, y que por ello ninguno de nuestro clientes corre riesgo alguno, pues bien es cierto que se encuentran obligados a declarar sus adquisiciones, no obstante , “dicha situación no debería de generar repercusión alguna en el pago de los impuestos de los clientes, siempre y cuando acrediten la veracidad de las operaciones realizadas, resulta no ser ningún problema , pues dichos servicios fueron brindados, es así que, en ningún momento , los clientes de CIDAR corren riesgo alguno”.

Finalmente señala que en ningún momento se han visto inmiscuidos en actos fraudulentos y/o engañosos en contra de persona alguna, ni mucho menos se ha incumplido el pago de seguros, “puesto que mi representante es un bróker que no realiza la venta directa de los mismos, por el contrario en todo momento hemos prestado el servicio con probidad y profesionalismo teniendo una reputación intachable en materia de seguros y de fianzas, así como en sus intervenciones con la autoridad.

