Erdogan rechaza reunirse con el vicepresidente de EU para hablar de Siria

El presidente de Turquía, el islamista Recep Tayyip Erdogan, ha descartado hoy que vaya a reunirse con el vicepresidente estadounidense, Mike Pence, y el secretario de Estado, Mike Pompeo, para tratar sobre la ofensiva de Turquía en Siria que Washington rechaza.



"No voy a hablar con ellos. Hablarán con sus homólogos. Hablaré cuando venga (el presidente de EEUU, Donald) Trump", aseguró el líder turco a la emisora Sky News tras una intervención en el Parlamento turco.



Preguntado por una periodista de esa cadena sobre si estaba preocupado por esa visita, Erdogan respondió: "¿Por qué debería estar preocupado?", y a continuación indicó que la reunión no tendrá lugar.



Anadolu, la agencia oficial turca, había adelantado que el presidente Erdogan se reuniría mañana con Pence y Pompeo.



Trump anunció un día antes de que comenzara la ofensiva turca que el 13 de noviembre recibirá a Erdogan en la Casa Blanca.



Pence y Pompeo tenían previsto llegar hoy a Turquía para tratar con las autoridades sobre la situación creada en Siria tras la invasión lanzada hace una semana por las tropas turcas sobre el territorio ocupado por las milicias kurdas, aliadas hasta ahora de EEUU en la lucha contra el grupo yihadista Estado Islámico.



Medios turcos han indicado que el ministro de Exteriores turco, Mevlüt Çavusoglu, se reunirá hoy primero con el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Robert O'Brien.



Luego se espera que reciba también a Pence y a Pompeo, aunque no hay confirmación oficial ni agenda detallada.



Esta visita estadounidense de alto nivel se produce en medio de una situación muy confusa, después de que Trump anunciara primero su retirada militar de Turquía, lo que se interpretó como una luz verde al ataque turco, para pasar luego a imponer sanciones económicas a Ankara para forzarle a un alto el fuego.



"Mike (Pence) y el secretario Pompeo irán mañana (a Turquía) (...). Estamos pidiendo un alto el fuego. Hemos inpuesto las sanciones más fuertes que puedas imaginar, pero reciben muchas. Tenemos muchas más en la recámara si no tienen impacto, incluyendo aranceles masivos sobre el acero", advirtió ayer mismo Trump.



La retirada de EEUU ha sido criticada por las milicias kurdas como una traición y ha hecho que se alíen con las fuerzas del presidente sirio, Bachar al Asad.



El Ejército sirio ha tomado el control de buena parte de la ciudad de Manbech, que estaba bajo dominio de los kurdos y de las fuerzas estadounidenses.



Además, efectivos de la policía militar rusa están patrullando la frontera del noroeste del distrito de Manbech, que separa a las fuerzas sirias de las turcas, según informó el Ministerio de Defensa ruso.