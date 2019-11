Estafadores usan bolsas de trabajo en internet

Desempleados del país han sido estafados por una red de defraudadores, la cual opera en grupos de internet etiquetados como bolsas de trabajo.

Los ciberdelincuentes solicitan una inversión inicial y prometen la incorporación a una estructura nacional dedicada a clonar billetes, para recuperar ese primer gasto y multiplicar ganancias.

Su fórmula consiste en crear páginas web especializadas en la búsqueda de empleo o bien solicitar el ingreso a redes sociales conformadas por personas sin trabajo, en diferentes regiones o municipios de la República, en especial pobres.

Usan perfiles y nombres falsos o incluso recurren al robo de identidad. Por medio de fotografías intentan proyectar vidas en bonanza, donde es posible comprarse ropa o calzado de marca, pagar una escuela o ingresar a la universidad.

“Si estás buscando un ingreso, si no te alcanza para el día a día, o necesitas pagar deudas, escuela o negocio o simplemente quieres un ingreso extra, yo puedo ayudarte, contáctame en inbox y te explico de qué se trata”, es el tono de los mensajes usados para enganchar a las víctimas.

Crónica documentó diversas historias con este modo de operación, como la de doña Angélica, de 41 años, quien se sumó al grupo de bolsa de trabajo de Tizayuca, Hidalgo, con cerca de 35 mil 500 miembros.

“Estaba desesperada, porque no tuve cupo en ningún programa del presidente López Obrador. Cerraron la fonda donde trabajaba y me quedé sin un centavo, así que comencé a buscar, pero ni una puerta se abrió. Cuando vi el mensaje en el grupo de que con una pequeña inversión podía ganar más dinero, sin salir de casa, me llamó la atención”.

Contactó por mensaje a quien decía llamarse Andrea Jiménez Guerrero, aunque, consumado el engaño, detectó el mismo nombre en otros perfiles, o con fotografías distintas.

Tras las presentaciones de rutina, Angélica preguntó cuál era el trabajo; los detalles de la conversación fueron compartidos a este diario.

La estafadora le habló de un negocio con el cual cambiaría su vida, sin riesgos y redituable en extremo: la impresión de billetes clonados.

“Son de la más alta calidad, cuentan con todas las características de un billete común, desde el número de serie hasta la cinta 3D, pasan fácilmente las pruebas de seguridad como el plumón y la luz ultravioleta, estamos acá en México y hacemos envíos a todo México y todos sus estados, estamos buscando personas serias, a mí me han amenazado personas envidiosas que no creen o tratan de espantarme”, le escribió.

“Mi objetivo sólo es venderlos, no pienso hacerme rico ni hacer mal a nadie, el dinero que te mande lo podrás usar como gustes y podrás comprar en Oxxos, Coppel, Liverpool, ya que son clones”.

Es una mecánica, le dijo, similar a la de Mercado Libre.

“La inversión inicial es de $1000, posteriormente a que mandes la inversión yo te mando $10,000 y los $9,000 es tu ganancia. Los billetes los mando por paquetería, ya que tengo jefes más arriba que me piden recibos de los envíos que hago”.

Los mil pesos debían ser depositados en una tienda de conveniencia y los billetes prometidos serían enviados en un lapso de entre 24 y 72 horas, dependiendo del lugar, “envuelto en toallas y papel de forma discreta, por FedEx, Correos México o DHL, o por donde tú me digas y la dirección que quieras, el pago del envío lo hago yo. He enviado al norte del país y al sur. Se necesita discreción, ya que son billetes clones”.

La mujer se dejó seducir. “La vi fácil, porque esta persona me decía que no había ningún riesgo, así que le pedí prestados los mil pesos a una de mis hermanas y los deposité, pero el paquete nunca llegó. Cuando intenté preguntar qué pasaba, me di cuenta que ya me habían bloqueado. Cuando comencé a hablar con otros integrantes del grupo supe que no era la única, muchos perdieron su dinero, pero tenían miedo a denunciarlo”.

Don Jerónimo, de 47 años, también fue burlado, aunque en la bolsa de trabajo de Huehuetoca, Estado de México. Se quedó sin empleo desde enero, y las deudas ya lo agobiaban.

“A mí me hablaron de varios paquetes, desde 2 mil pesos de inversión hasta 500. Tan sólo con los 2 mil que deposité me iban a regresar 8 mil pesos; me la pintaron tan bien que caí redondito”.

—Puedes invertir primero la mitad y luego dar la otra mitad al entregarte tu guía para que recibas el dinero, sólo te pido seriedad en esto — le dijeron.

Descubrió nombres como Mayeth Muñoz y Zaira Portillo, involucrados en esta trama.

“Mi propuesta es de un negocio que lo manejamos con total discreción y lo hacemos con el fin de ayudarnos como ciudadanos, espero puedas animarte. Yo trabajo en una fábrica de billetes clones de la más alta calidad, no son falsos, sino copiados hasta en el mínimo detalle. Nada que temer”.

“Uno tiene la culpa también por ignorante, y por dejarse tentar por el dinero fácil, pero estos criminales ya ni la amuelan, con qué trabajo consigue uno el dinero y con qué facilidad te lo quitan”, contó.

—Pero era un negocio ilegal —se le comentó.

—Al principio uno ni se pone a pensar en el delito. Imagínese, recibir 5 o 6 mil pesos sin gastar para el pasaje o la comida, tener algo para llevar a la casa. Si tengo castigo, que me lo apliquen, pero que las autoridades hagan algo para atrapar a estos pillos y que no haya más gente defraudada…