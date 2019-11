“Estamos repensando la estrategia de seguridad; dejen trabajar”: Alfonso Durazo

Alfonso Durazo, secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, reiteró ayer ante la Cámara de Diputados que sí hubo errores en el operativo que se convirtió en el culiacanazo, que se repiensa la estrategia de seguridad, pero, enfatizó, no por una decisión equivocada se renuncia al cargo.

Durazo Montaño compareció en el Palacio Legislativo de San Lázaro como parte de la Glosa del Primer Informe de Gobierno. A los panistas, el secretario les restregó que si México está en llamas es porque así lo dejaron Calderón y el pasado gobierno priista y les pidió que lo dejen trabajar.

Unas horas antes, Durazo había estado en la conferencia mañanera del presidente López Obrador.

Así, con una agenda de día completo y complicado, por la mañana debió afrontar que la prensa le pidiera explicaciones por su primer informe, el día de los hechos, en el sentido de que el culiacanazo había sido desatado por un encuentro fortuito con los criminales y no por un operativo de captura.

Con antelación se había ordenado a la Guardia Nacional, bajo su cargo, investigar el paradero de Ovidio Guzmán López, pero Durazo se defendió en la mañana diciendo que “una cosa es dar una información que no es correcta y otra muy distinta es tener la intención de mentir”.

Conforme a los propios registros del gobierno federal, desde el 7 de octubre, 10 días antes de los hechos, el MP Federal giró oficio de investigación con el objetivo de capturar al llamado Ratón y extraditarlo a EU, una solicitud enviada por el gobierno norteamericano desde el 13 de septiembre. De hecho, ese mismo día se inició la carpeta y en el documento ya se señalaban los tres domicilios más frecuentados por el presunto narcotraficante.

La noche del 17, Durazo, Luis Cresencio Sandoval y Rafael Ojeda, titulares de la Sedena y de la Marina, así como el general Audomaro Martínez, director del Centro Nacional de Inteligencia, difundieron un mensaje en el cual pretendieron desconocer las acciones administrativas y operativas previas tendientes a la detención de Ovidio:

“Una patrulla integrada por 30 elementos se encontraba realizando un patrullaje de rutina en el Fraccionamiento Tres Ríos de la ciudad de Culiacán, Sinaloa, cuando fueron agredidos desde una vivienda. El personal repelió la agresión y tomó control de la vivienda localizando en su interior a cuatro ocupantes. Durante dicha acción se identificó a uno de ellos como Ovidio Guzmán López”, describió.

Al día siguiente y los subsecuentes, el secretario y el presidente López Obrador han sostenido que ésa fue la información proporcionada por quienes efectuaron el operativo y nunca hubo datos adicionales.

Tarde con legisladores. En la tarde, ya no con periodistas sino frente a diputados, en el salón de plenos de San Lázaro, Durazo se presentó acompañado por el secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval; de la Marina, José Rafael Ojeda, y el consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra.

La panista Laura Rojas recibió el informe de los hechos ocurridos el pasado 17 de octubre.

Luego de esto, el funcionario precisó que se está repensando la estrategia para hacer frente a los delitos que se cometen en México, pero de ninguna manera se va a coptar de manera frontal, a toda costa, caiga quien caiga, a la delincuencia organizada.

“En el debate nacional se enfrentan dos visiones distintas: las de quienes quieren combatir a la delincuencia organizada a toda costa, caiga quien caiga. Y la de aquellos que pensamos que ya fue suficiente del derramamiento de sangre que desde hace años padecemos”, externó.

La comparecencia de Durazo arrancó a las 11:46 de la mañana y concluyó poco después de las 17:00 horas.

La legisladora independiente Ana Lucía Riojas, la misma que obsequió a la titular de Gobernación un churro de mariguana, fue quien pidió la renuncia. “Si una renuncia resolviese un problema de la dimensión que tenemos, no tendría ningún inconveniente en ponerla sobre la mesa. Lo he dicho en otras ocasiones, no busqué esta responsabilidad, pero tampoco la eludo”, respondió el secretario.