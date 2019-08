¿Estás resfriado? Qué hacer y qué no hacer

El resfriado común es una infección viral en las vías respiratorias altas, nariz y garganta. Por lo general es inofensivo, aunque podría no sentirse como tal. Muchos tipos de virus pueden causar un resfriado común.

Los niños menores de seis años tienen un riesgo mayor de contraer un resfriado, pero los adultos sanos también pueden esperar dos o tres resfriados al año.

La mayoría de las personas se recuperan de un resfriado común en una semana o 10 días. Los síntomas pueden durar más en las personas que fuman. Si los síntomas no mejoran, consulta a tu médico.

Los síntomas de un resfriado común generalmente aparecen de uno a tres días posteriores a la exposición al virus que causa el resfriado. Los signos y síntomas, que pueden variar dependiendo de cada persona, podrían incluir:

Escurrimiento o congestión nasal

Dolor de garganta

Tos

Congestión

Dolor corporal o dolor de cabeza leves

Estornudos

Fiebre de bajo grado

Sentirte mal en general (malestar)

La secreción de tu nariz podría volverse más espesa y de color amarillo o verde durante el resfriado común. Esto no es un indicador de una infección bacteriana.

A continuación, especialistas de Mayo Clinic nos comparten algunos que sí funcionan:

Permanece hidratado. El agua, los jugos, el caldo claro o el agua tibia con limón y miel ayudan a aflojar la congestión y previenen la deshidratación. Evita el alcohol, el café y las gaseosas con cafeína, que pueden empeorar la deshidratación.

Descansa. El cuerpo necesita sanar.

Alivia el dolor de garganta. Una gárgara con agua salada, 1/4 a 1/2 cucharadita de sal disuelta en un vaso de agua de 8 onzas (240 mililitros), puede aliviar temporalmente el dolor o la picazón de la garganta. Es poco probable que los niños menores de 6 años puedan hacer gárgaras adecuadamente.

Combate el taponamiento. Los aerosoles y las gotas nasales de solución salina de venta libre pueden ayudar a aliviar el taponamiento y la congestión. En los bebés, los expertos recomiendan aplicar varias gotas de solución salina en una fosa nasal, luego succionar suavemente esa fosa nasal con una pera de goma. Para hacerlo, aprieta la pera de goma, coloca suavemente la punta de la pera en la fosa nasal aproximadamente 1/4 a 1/2 pulgadas (alrededor de 6 a 12 milímetros) y suelta la pera poco a poco. Los aerosoles nasales con solución salina se pueden usar en los niños mayores.

Alivia el dolor. En el caso de los niños menores de 6 meses, administra únicamente paracetamol. Para los niños mayores de 6 meses, puedes usar paracetamol o ibuprofeno. Consulta al médico de tu hijo cuál es la dosis correcta para la edad y el peso de tu hijo. Los adultos pueden tomar paracetamol, ibuprofeno o aspirina.

Toma sorbos de líquidos calientes. Incorporar líquidos calientes, como sopa de pollo, té o jugo de manzana caliente, es un remedio contra el resfrío que se utiliza en muchas culturas y podría tener un efecto relajante y aliviar la congestión al aumentar el flujo de mucosidad.

Agrega humedad al aire. Un vaporizador o un humidificador de vapor frío pueden agregar humedad a tu hogar, lo que podría ayudar a aflojar la congestión. Cambia el agua a diario, y limpia la unidad según las instrucciones del fabricante.

Prueba medicamentos antigripales y para la tos de venta libre. En el caso de los adultos y los niños mayores de 5 años, los descongestionantes, antihistamínicos y analgésicos de venta libre podrían aliviar los síntomas. Sin embargo, no evitarán un resfrío ni reducirán su duración, y la mayoría tiene algunos efectos secundarios.

Los expertos coinciden en que no deben administrarse a niños pequeños. El uso excesivo o inapropiado de estos medicamentos puede provocar daños graves. Habla con el médico de tu hijo antes de darle medicamentos.

Los que no dan resultado son:

Antibióticos. Estos medicamentos atacan las bacterias, pero no funcionan contra los virus del resfrío. Evita pedirle a tu médico antibióticos para tratar un resfrío o consumir antibióticos viejos que tengas a mano. No mejorarás más rápido, y el uso inadecuado de antibióticos contribuye a tener problemas graves de crecimiento de bacterias resistentes a los antibióticos.

Medicamentos de venta libre contra el resfrío y la tos en niños pequeños. Los medicamentos de venta libre contra el refrío y la tos pueden causar efectos secundarios graves e incluso poner en riesgo la vida de los niños. Habla con el médico de tu hijo antes de darle medicamentos.

Los remedios con evidencia contradictoria son:

Vitamina C: parece que en su mayor parte tomar vitamina C no ayudará a que una persona promedio prevenga un resfrío. Sin embargo, es posible que tomar vitamina C antes de la aparición de los síntomas del resfrío disminuya la duración de los síntomas.

Equinácea. Los resultados de estudios sobre si la equinácea previene o acorta el resfrío son mixtos. Algunos estudios no muestran beneficios. Otros muestran una reducción leve en la gravedad y la duración de los síntomas de resfrío cuando se toma durante las primeras etapas del resfrío.

Zinc. Se ha estado hablando sobre la administración de zinc para los resfríos desde que un estudio en 1984 mostró que los suplementos de zinc prevenían que la gente se enfermara. Desde entonces, las investigaciones han arrojado resultados mixtos sobre el zinc y los resfríos.

Cuídate. Aunque sean leves, los resfriados pueden hacer que te sientas mal.

Si bien es tentador tomar el último remedio, lo mejor que puedes hacer es cuidarte: Descansa, bebe líquidos y mantén la humedad del aire que te rodea. Recuerda lavarte las manos con frecuencia.

