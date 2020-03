Estiman reducción del 4% en la asistencia a la FILPM

La afluencia del público a la 41 edición de la Feria Internacional del libro del Palacio de Minería (FILPM) disminuyó con respecto al año pasado, ya que asistieron 2 mil 160 personas menos que en 2019, señaló Fernando Macotela, director de la FILPM durante la ceremonia de clausura efectuada en la Galería de Rectores.

“Hasta el cierre del domingo teníamos 137 mil 120 personas. Hay un ligero descenso, no lo he calculado, pero ha de ser cuando menos del cuatro por ciento, aunque depende de cuánta gente entre el lunes de clausura, en el que entran desde 5 mil hasta 7 mil personas”.

Los días que más concurrencia tuvieron fueron los dos fines de semana y el día que menos gente asistió fue el segundo viernes. Ante lo que Macotela apuntó que no hay manera de averiguar los motivos del decremento que se ha venido dando desde hace cuatro años. “Es muy fácil preguntar a quienes vienen por qué lo hacen, pero es muy difícil hacerlo con quiénes no vienen”.

Durante los diez días en el que se celebró la FILPM se realizaron mil 317 actividades, de las cuales Macotela destacó que las más concurridas fueron: la presentación editorial de Teatro Náhuatl. Prehispánico, colonial y moderno de Miguel León-Portilla, Gato Encerrado de José Gordon, La esclava de Juana Inés de Ignacio José García, así como las mesas 100 años de Abel Quezada y Feminista o feminazi.

Sobre el libro más vendido, la derrama económica o el estado invitado para el 2021, el director no quiso anunciar ningún dato. “Interrumpí esa información porque lamentablemente no revisamos información fidedigna y era un poco como engañar al público”. No obstante apuntó que en las 21 ferias en que él ha estado al frente, “nunca he escuchado decir a un solo editor: ¡qué bien nos fue!”

Macotela recalcó que del total de actividades, 200 correspondieron a los ciclos, los cuales “han funcionado porque han ido creciendo”. En particular, expresó, el ciclo de Equidad de Género, celebrado por novena ocasión, llevó a cabo 40 actividades, lo que lo posiciona como el de mayor actividad.

Con base en la respuesta del público ante la equidad de género, explicó que las editoriales tendrán que reforzar su labor, ya que la FILPM no realizará

Por otra parte, Macotela informó que se realizaron 844 presentaciones de libros, 141 charlas, 49 lecturas, 63 talleres, 59 mesas redondas, 111 actividades de las jornadas juveniles y 161 actos más, entre conciertos, firmas de libros y proyecciones.

Colima, el estado invitado del 2020, anunció que vendieron mil 300 ejemplares y participaron en 68 actividades con 150 académicos, pintores, historiadores, músicos y escritores, tanto consagrados como emergentes. “La FILPM rebasó nuestras expectativas y, además, creamos vínculos con la gente”, afirmó Víctor Uribe, director cultural del gobierno de Colima.

Uribe anunció que las actividades que se presentaron en el Palacio de Minería se llevarán a cabo también en Colima por reclamo de sus habitantes, quienes no se pueden trasladar hasta la Ciudad de México para acceder a ellas. Asimismo, aclaró que serán dos o tres actividades a la semana por tres días.