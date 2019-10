Estrena este viernes Pirámide, de Carlos Chávez, en Bellas Artes

El estreno mundial de la obra Pirámide, del compositor Carlos Chávez, se realizará hoy la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes. Esta Gala Conmemorativa se llevará a cabo en el marco del 85 aniversario del Palacio de Bellas Artes, el 120 aniversario del natalicio Carlos Chávez, y los 60 años de presentaciones ininterrumpidas en este recinto por parte del Ballet Folklórico de Amalia Hernández.

Será una presentación interdisciplinaria que conjugue el trabajo del Ballet Folklórico de México, el coro del mismo, la Compañía Nacional de Danza, CEPRODAC y a la Orquesta Sinfónica Nacional, dirigida por Carlos Miguel Prieto, quien en conferencia de prensa, expresó: “aquí hemos colaborado con muchísimas diferentes instituciones pero para mí es la primera vez que colaboro con TODAS estas instituciones y me da muchísimo gusto”.

Comentó que el programa “tiene como eje el folclor y esta increíble riqueza que hay en nuestro país, de ritmos, danzas, colores.” La función, de aproximadamente hora y media, pondrá más de 300 artistas en escena e incluirá sones de Michoacán, una suite de la revolución mexicana, el Huapango, de Moncayo; el Danzón 2, de Arturo Márquez y un bis.

“En este programa indudablemente la obra que más va a dividir opiniones es Pirámide, de Carlos Chávez, porque es música no necesariamente comprensible a primera oída”, dijo. Añadió que esta obra, compuesta en 1968 para Amalia Hernández, “rechaza el folklorismo fácil y propone una visión de un mundo prehispánico complejo, donde musicaliza los diferentes dioses.”

Es uno de los 6 ballets, el último, que compone el creador de la Orquesta Sinfónica de México. Carlos Chávez es reconocido como figura del “nacionalismo” musical mexicano, y fue íntimo amigo de Amalia Hernández.

“Ahí tengo la carta de regaño, de Carlos a mi mamá, porque no le contestaba y no podían seguir con el proyecto”, agregó Amalia Viviana Basanta Hernández, hija de Amalia Hernández y directora artística de este proyecto. Opinó que se trata de una pieza “sumamente difícil al oído, es complejo auditivamente y para nosotros como coreógrafos no es fácil.”

***Función a las 20:00 horas en la Sala Principal de Bellas Artes. Entradas disponibles en ticketmaster y taquillas del recinto.